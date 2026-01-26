Καρυστιανού για ελληνοτουρκικά: Πρέπει να γνωρίζουμε τι συζητά η κυβέρνηση – Αδιαπραγμάτευτη η εθνική κυριαρχία

Η Μαρία Καρυστιανού τοποθετήθηκε, μέσω νέας ανάρτησής της, σχετικά με τα ελληνοτουρκικά, καλώντας τον πρωθυπουργό να ενημερώσει τους πολίτες για την ατζέντα της επικείμενης συνάντησής του με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και τονίζοντας πως η οποιαδήποτε απεμπόληση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας συντιστά «εθνική προδοσία».

Πιο αναλυτικά, η κα Καρυστιανού επικαλούμενη πρόσφατες δηλώσεις του επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, σημειώνει αρχικά:

«Κύριε Μητσοτάκη, έχετε συμφωνήσει προσεχή συνάντησή σας με τον κ. Ταγίπ Ερντογάν, πρόεδρο της Τουρκίας, συνάντηση, για την οποία ο κ. Χακάν Φιντάν, υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, μάλιστα δήλωσε: “Να μην σηκωθούμε από το τραπέζι, αν δεν λυθούν τα προβλήματα”».

«Η συνάντηση άρα αυτή που έχετε αποδεχθεί, είναι μείζονος εθνικής σημασίας, για αυτό και όλοι οι Έλληνες δικαιούμαστε να γνωρίζουμε: (α) ποια τα θέματα προς συζήτηση, ως σας έχουν επίσημα γνωστοποιηθεί, ώστε οι Έλληνες πολίτες να κρίνουν την ανάγκη ή μη διενέργειας της συνάντησης αυτής και (β) ποιες οι θέσεις της κυβέρνησής σας επ’ αυτών» αναφέρει στη συνέχεια, για να προσθέσει:

«Είναι ευνόητο ότι η διατήρηση της εθνικής κυριαρχίας και η άσκηση των δικαιωμάτων της χώρας από το διεθνές δίκαιο είναι αδιαπραγμάτευτες και οποιαδήποτε απεμπόλησή τους είναι εθνική προδοσία».

{https://x.com/mkaristianou/status/2015766511789420752}