Καρυστιανού για ελληνοτουρκικά: Πρέπει να γνωρίζουμε τι συζητά η κυβέρνηση – Αδιαπραγμάτευτη η εθνική κυριαρχία

Πιο αναλυτικά, η κα Καρυστιανού επικαλούμενη πρόσφατες δηλώσεις του επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, σημειώνει αρχικά:
«Κύριε Μητσοτάκη, έχετε συμφωνήσει προσεχή συνάντησή σας με τον κ. Ταγίπ Ερντογάν, πρόεδρο της Τουρκίας, συνάντηση, για την οποία ο κ. Χακάν Φιντάν, υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, μάλιστα δήλωσε: “Να μην σηκωθούμε από το τραπέζι, αν δεν λυθούν τα προβλήματα”».
«Η συνάντηση άρα αυτή που έχετε αποδεχθεί, είναι μείζονος εθνικής σημασίας, για αυτό και όλοι οι Έλληνες δικαιούμαστε να γνωρίζουμε: (α) ποια τα θέματα προς συζήτηση, ως σας έχουν επίσημα γνωστοποιηθεί, ώστε οι Έλληνες πολίτες να κρίνουν την ανάγκη ή μη διενέργειας της συνάντησης αυτής και (β) ποιες οι θέσεις της κυβέρνησής σας επ’ αυτών» αναφέρει στη συνέχεια, για να προσθέσει:
«Είναι ευνόητο ότι η διατήρηση της εθνικής κυριαρχίας και η άσκηση των δικαιωμάτων της χώρας από το διεθνές δίκαιο είναι αδιαπραγμάτευτες και οποιαδήποτε απεμπόλησή τους είναι εθνική προδοσία».
{https://x.com/mkaristianou/status/2015766511789420752}