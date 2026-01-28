Μήπως πρέπει να το δουν αλλιώς αυτό με τη βελόνα στο ΠΑΣΟΚ;

Οποιος παρακολουθεί την πολιτική επικαιρότητα μέσω τηλεοράσεων, ραδιοφώνων, εντύπων και ηλεκτρονικών μέσων, το διαπιστώνει: όλες οι φυλές του ΠΑΣΟΚ και οι… επικεφαλής τους έχουν βγει παγανιά.

Το τελευταίο διάστημα και έπειτα από την προ ημερών επεισοδιακή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, Νίκος Ανδρουλάκης, Χάρης Δούκας, Παύλος Γερουλάνος και Αννα Διαμαντοπούλου δίνουν σχεδόν καθημερινά συνεντεύξεις και ο καθένας, φυσικά και λογικά, δίνει το πολιτικό του στίγμα.

Επωδός όσων πλέον ανοιχτά αμφισβητούν τον Νίκο Ανδρουλάκη είναι ότι «δεν αμφισβητείται ο αρχηγός». «Ναι, καλά», είναι η αναμενόμενη απάντηση του ακροατηρίου. Πού οδηγεί αυτό θα φανεί στο συνέδριο του Μαρτίου. Αν μη τι άλλο πάντως, οφείλει κανείς να σημειώσει ότι το ΠΑΣΟΚ δείχνει μία σταθερότητα στις δημοσκοπήσεις. Προφανώς γι’ αυτό μιλάει ο Γερουλάνος για τη «βελόνα», μήπως όμως θα πρέπει να αξιολογήσουν διαφορετικά αυτό το στοιχείο; Μήπως και δεν γίνεται να κουνηθεί η βελόνα δηλαδή, στην σημερινή συγκυρία...