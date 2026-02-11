Το αριστοτεχνικό τρολάρισμα του Άδωνι στον Δένδια
Ανεμοδείκτης
15:45 - 11 Φεβ 2026

Το αριστοτεχνικό τρολάρισμα του Άδωνι στον Δένδια

Άγγελος Κωβαίος
Η ανεξαρτητοποίηση της Ελένης Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας έχει πολλές ιδιαιτερότητες.

Η κυριότερη από αυτές ήταν η αναφορά της, σε συνέντευξη στο documentonews.gr, στο ότι η πρόεδρος του κόμματος Ζωή Κωνσταντοπούλου την εμπόδιζε να καταθέσει επίκαιρες ερωτήσεις προς τον υπουργό Αμυνας Νίκο Δένδια. Η εντυπωσιακή αυτή αναφορά φέρνει συνειρμικά στη μνήμη εκείνη την παρέμβαση του Νίκου Δένδια υπέρ της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή, στο επεισόδιο που είχε με τον Δημήτρη Καιρίδη. Προκάλεσε όμως και ένα σχόλιο του Αδωνι Γεωργιάδη, το οποίο μπορεί να έχει πολλές αναγνώσεις, δεδομένης της γνωστής διαμάχης του υπουργού Υγείας με τον υπουργό Αμυνας. Μιλώντας στο Action 24 ο κ. Γεωργιάδης είπε:

«Εγώ αν έλεγε η κ. Καραγεωργοπούλου κάτι τέτοιο και αντί να πει "Δένδιας" έλεγε "Γεωργιάδης", θα της είχα κάνει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Θεωρώ για τον συνάδελφό μου τον Νίκο Δένδια, ακραία συκοφαντική τη δήλωση της κ. Καραγεωργοπούλου. Αυτό θα σήμαινε ότι υπήρχε κάποια συμφωνία Δένδια - Κωνσταντοπούλου. Δεν μπορεί να έχει υπάρξει τέτοια συμφωνία, το ξεκαθαρίζω, δεν το πιστεύω καν, άρα ο κ. Δένδιας πρέπει να κάνει μήνυση στην κ. Καραγεωργοπούλου για να αποδείξει αυτόν τον ισχυρισμό στο δικαστήριο». Το λες και αριστοτεχνικό τρολάρισμα...

Τελευταία τροποποίηση στις 11/02/2026 - 16:02
