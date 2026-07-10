Ερντογάν: «Τουρκικός Αιώνας» χωρίς συμβιβασμούς – «Δεν αναθέτουμε την ασφάλειά μας σε κανέναν»

Το όραμά του για τον λεγόμενο «Τουρκικό Αιώνα» και τον ρόλο που φιλοδοξεί να διαδραματίσει η Τουρκία στο νέο διεθνές περιβάλλον ασφάλειας παρουσίασε ο πρόεδρος της χώρας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απευθυνόμενος στους φοιτητές του Εθνικού Πανεπιστημίου Άμυνας.

Στην ομιλία του, ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι οι σύγχρονες συγκρούσεις έχουν αλλάξει μορφή, επισημαίνοντας πως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν περιορίζονται πλέον στα παραδοσιακά πεδία των μαχών, αλλά επεκτείνονται στον κυβερνοχώρο και στο πεδίο της πληροφόρησης.

«Οι πόλεμοι δεν διεξάγονται πλέον μόνο στα πεδία των μαχών. Διεξάγονται επίσης μέσω κυβερνοεπιθέσεων και εκστρατειών παραπληροφόρησης», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας το νέο περιβάλλον ασφαλείας που, όπως είπε, διαμορφώνεται σε διεθνές επίπεδο.

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«Η Τουρκία φιλοδοξεί να αποτελέσει βασικό πυλώνα του νέου συστήματος ασφαλείας»

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε ότι η Άγκυρα επιδιώκει να αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα διεθνή αρχιτεκτονική ασφαλείας, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, βρίσκεται σε φάση βαθιού μετασχηματισμού.

«Ως κράτος, προχωρούμε προς την κατεύθυνση να γίνουμε ένας από τους κορυφαίους πυλώνες του νέου συστήματος, σε αυτήν την περίοδο που το διεθνές πρότυπο ασφάλειας υφίσταται ριζικό μετασχηματισμό», δήλωσε.

Συνδέοντας τον σχεδιασμό αυτό με το δόγμα του «Τουρκικού Αιώνα», ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι η πορεία της χώρας προς τους στρατηγικούς της στόχους προϋποθέτει εθνική ενότητα.

«Καθώς προχωράμε προς τους στόχους μας για τον "Τουρκικό Αιώνα", δεν θα ξεχάσουμε ποτέ ότι εμείς, τα 86 εκατομμύρια άνθρωποι, είμαστε αδέλφια που μοιραζόμαστε ένα κοινό πεπρωμένο», ανέφερε.

«Δεν μπορούμε να εμπιστευθούμε την ασφάλειά μας σε κανέναν»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Ερντογάν στην αυτάρκεια της Τουρκίας στον τομέα της άμυνας και της εθνικής ασφάλειας, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα δεν μπορεί να βασίζεται σε τρίτους για την προστασία της.

«Δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε την ασφάλεια της Τουρκίας σε κανέναν και δεν μπορούμε ποτέ να κάνουμε συμβιβασμούς στην εθνική μας ασφάλεια», δήλωσε, επαναλαμβάνοντας τη θέση της Άγκυρας περί ανεξάρτητης αμυντικής στρατηγικής.

Αναφερόμενος στην εσωτερική ασφάλεια, υποστήριξε ότι μια Τουρκία απαλλαγμένη από την τρομοκρατία θα αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη ισχύ και επιρροή.

«Η Τουρκία απαλλαγμένη από την τρομοκρατία, αν το επιτρέψει ο Θεός, θα γράψει μια νέα ιστορία τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο διεθνές πεδίο», είπε.

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Έμφαση στην αμυντική βιομηχανία

Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε και στις δυνατότητες της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, σημειώνοντας ότι το ποσοστό εγχώριας παραγωγής έχει φθάσει πλέον στο 82%.

Όπως είπε, η Τουρκία συνεχίζει να αναπτύσσει νέα οπλικά συστήματα, τα οποία δοκιμάζονται σε πραγματικές επιχειρησιακές συνθήκες και βελτιώνονται διαρκώς μέσα από την εμπειρία που αποκτάται στο πεδίο.

«Έχουμε φτάσει σε ποσοστό εγχώριας παραγωγής 82% στην αμυντική βιομηχανία. Δοκιμάζουμε τα προϊόντα που αναπτύσσουμε στον τομέα και τα βελτιώνουμε συνεχώς με νέες πληροφορίες», ανέφερε.

Αναφορά στο ΝΑΤΟ και τη Σύνοδο της Άγκυρας

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Ερντογάν αναφέρθηκε και στις εξελίξεις εντός της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, επισημαίνοντας ότι η Τουρκία συμμετείχε ενεργά στις συζητήσεις για το μέλλον του ΝΑΤΟ.

Όπως δήλωσε, η Άγκυρα παρουσίασε τις θέσεις και τις εκτιμήσεις της στους συμμάχους της, ενώ χαρακτήρισε επιτυχημένη τη διοργάνωση της Συνόδου Κορυφής.

«Συζητήσαμε το μέλλον του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Μοιραστήκαμε τις αξιολογήσεις μας με τους συμμάχους μας. Διοργανώσαμε με επιτυχία τη Σύνοδο Κορυφής. Ελπίζω ότι η Σύνοδος Κορυφής της Άγκυρας θα συμβάλει στην ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή μας και στον κόσμο», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.