Μπερδεύτηκε ο Μητσοτάκης: Ο Χριστός ανέστησε τον Λάζαρο, όχι ο Λάζαρος το Χριστό

Στην αντιπαράθεσή τους στη Βουλή για την ακρίβεια την Παρασκευή (10.7), ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε «πολιτικό Λάζαρο» τον Νίκο Ανδρουλάκη, επειδή «ανέστησε» τον Αλέξη Τσίπρα.

«Είχατε τρία χρόνια να δομήσετε σοβαρό λόγο αξιωματικής αντιπολίτευσης και το μόνο που καταφέρατε, είναι να αναστήσετε πολιτικά πρόσωπα που δεν θα έπρεπε να έχουν λόγο στα πολιτικά πράγματα. Διεκδικείτε επάξια τον τίτλο του πολιτικού Λαζάρου», σχολίασε συγκεκριμένα με ισχυρή δόση ειρωνείας ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μάλλον, όμως, ο Πρωθυπουργός ενθουσιάστηκε πολύ με αυτή την ειρωνική ατάκα και δεν κατάλαβε το λάθος του.

Γιατί ο Χριστός ανέστησε τον Λάζαρο και όχι ο Λάζαρος τον Χριστό.

Έτσι, σύμφωνα με την... παραβολή του πρωθυπουργού, ο Ανδρουλάκης είναι ο «Χριστός» και «Λάζαρος» ο Τσίπρας.