Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης εγκατέλειψε την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική – Τι ανέφερε για Ευρώπη και ΝΑΤΟ

Το πολιτικό στίγμα της ΕΛ.Α.Σ., τις προτεραιότητες του κόμματός του, αλλά και τις θέσεις του για την οικονομία, την εξωτερική πολιτική και την εκπαίδευση παρουσίασε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, σε συνέντευξή του στο πλαίσιο του συνεδρίου του Economist.

Ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι η ίδρυση της ΕΛ.Α.Σ. ανταποκρίνεται σε μια βαθύτερη ανάγκη του πολιτικού συστήματος, κάνοντας λόγο για ένα δομικό πρόβλημα της ελληνικής δημοκρατίας.

Όπως ανέφερε, το νέο πολιτικό εγχείρημα δημιουργήθηκε για να καλύψει το κενό που υπάρχει στον αποτελεσματικό αντιπολιτευτικό έλεγχο, με στόχο να εξελιχθεί σε δύναμη κυβερνητικής προοπτικής.

«Η ΕΛ.Α.Σ. δημιουργήθηκε για να καλύψει την ανάγκη για ουσιαστικό αντιπολιτευτικό έλεγχο και με τη φιλοδοξία να αποκτήσει τη δυναμική ώστε στις επόμενες εθνικές εκλογές να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση της χώρας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία», τόνισε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση απογοήτευσης, επισημαίνοντας ότι η ΕΛ.Α.Σ. φιλοδοξεί να αποτελέσει μια κυβερνητική δύναμη της Αριστεράς με συγκεκριμένο πρόγραμμα και όχι ένα κόμμα διαμαρτυρίας.

Εκλογές και κυβερνητικές συνεργασίες

Ερωτηθείς για τον χρόνο διεξαγωγής των επόμενων εκλογών, ο πρώην πρωθυπουργός σημείωσε ότι η σχετική απόφαση ανήκει αποκλειστικά στον πρωθυπουργό.

Σε ό,τι αφορά τις μετεκλογικές εξελίξεις, ξεκαθάρισε ότι βασικός στόχος της ΕΛ.Α.Σ. είναι η εκλογική νίκη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και η συγκρότηση μιας κυβέρνησης με προοπτική τετραετίας.

Όπως ανέφερε, εφόσον δεν καταστεί δυνατός ο σχηματισμός κυβέρνησης στη βάση του προγράμματος του κόμματός του, τότε η χώρα θα οδηγηθεί εκ νέου σε δεύτερες εκλογές, όπως συνέβη και το 2023, υποστηρίζοντας ότι τότε δεν υπήρχε αντικειμενική ανάγκη για νέα εκλογική αναμέτρηση, καθώς η Νέα Δημοκρατία διέθετε ήδη 146 βουλευτές.

Η θέση της ΕΛ.Α.Σ. για την Ευρώπη

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε και στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό του κόμματός του, εξηγώντας ότι η ΕΛ.Α.Σ. επιδιώκει να αποτελέσει σημείο σύγκλισης τριών διαφορετικών πολιτικών και ιδεολογικών ρευμάτων: της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής Αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας.

Όπως σημείωσε, σήμερα δεν υπάρχει αντίστοιχη πολιτική οικογένεια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, χωρίς όμως να αποκλείει τη δημιουργία της στο μέλλον. Διευκρίνισε, πάντως, ότι οι σχετικές αποφάσεις θα ληφθούν σε μεταγενέστερο χρόνο, καθώς προτεραιότητα αποτελούν οι εθνικές εκλογές.

Κριτική στην κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική

Στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, ο πρώην πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξή του σε μια διπλωματική λύση για τον πόλεμο στην Ουκρανία, η οποία –όπως είπε– θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τα στρατηγικά συμφέροντα της Ευρώπης.

Παρότι καταδίκασε εκ νέου τη ρωσική εισβολή, σημείωσε ότι θα διατηρούσε ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας με τον Ρώσο πρόεδρο, υποστηρίζοντας ότι η διπλωματία δεν μπορεί να εγκαταλείπεται ακόμη και σε περιόδους πολέμου.

Παράλληλα, άσκησε έντονη κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη, κατηγορώντας τον ότι εγκατέλειψε τη στρατηγική της πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής και υιοθέτησε τη λογική του «πρόθυμου και δεδομένου συμμάχου», κάνοντας ειδική αναφορά στις σχέσεις με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Η Ευρώπη δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων»

Ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε επίσης κριτική στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, υποστηρίζοντας ότι εμφανίζονται χωρίς σαφή γεωπολιτικό προσανατολισμό και δεν αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την επίλυση των μεγάλων διεθνών κρίσεων.

Ειδικότερα, ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να επιδιώξει την ενίσχυση της γεωστρατηγικής της αυτονομίας, να πρωτοστατήσει στις προσπάθειες για ειρήνη στην Ουκρανία, να στηρίξει μια διπλωματική λύση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, να εργαστεί για τον τερματισμό της αιματοχυσίας στη Γάζα και να συμβάλει σε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού.

«Οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν στέκονται στο ύψος των περιστάσεων», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Οι προτάσεις για την οικονομία

Στο οικονομικό πεδίο, παρουσίασε την πρόταση για τη δημιουργία ενός Εθνικού Ταμείου Ανάπτυξης, το οποίο, όπως είπε, θα μπορούσε να εξασφαλίζει κάθε χρόνο επενδυτικούς πόρους ύψους 3 έως 4 δισ. ευρώ για τη στήριξη της αναπτυξιακής πορείας της χώρας.

Παράλληλα, ζήτησε αλλαγές στο φορολογικό σύστημα, υποστηρίζοντας ότι σήμερα η μισθωτή εργασία επιβαρύνεται φορολογικά κατά περίπου 25% περισσότερο σε σχέση με τον μεγάλο πλούτο και ότι απαιτείται ένα δικαιότερο μοντέλο φορολόγησης.

Το σχέδιο για την Παιδεία

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην εκπαιδευτική πολιτική, επαναλαμβάνοντας την πρόταση για κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων ως βασικού τρόπου εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με εξαίρεση τις σχολές πολύ υψηλής ζήτησης.

Όπως ανέφερε, το σημερινό Λύκειο έχει μετατραπεί σε έναν διαρκή εξεταστικό μηχανισμό, ενώ τα ελληνικά νοικοκυριά δαπανούν, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, περισσότερα από 600 εκατ. ευρώ ετησίως για φροντιστηριακή εκπαίδευση, κυρίως στις τρεις τελευταίες τάξεις του Λυκείου.

Υποστήριξε ακόμη ότι η Ελλάδα θα πρέπει να αξιοποιήσει καλές πρακτικές που εφαρμόζονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ώστε να διαμορφωθεί ένα νέο σύστημα πρόσβασης στα πανεπιστήμια, το οποίο θα μειώνει το άγχος και την ψυχολογική πίεση που βιώνουν οι μαθητές.

Η κριτική για το ΝΑΤΟ και την Τουρκία

Αναφερόμενος στις αποφάσεις της πρόσφατης Συνόδου του ΝΑΤΟ, ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι επιβεβαιώνονται οι επιφυλάξεις που είχε διατυπώσει το προηγούμενο διάστημα.

Όπως είπε, η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί το casus belli απέναντι σε μια συμμαχική χώρα, ενώ συνεχίζει να κατέχει κυπριακά εδάφη. Παρά ταύτα, πρόσθεσε, αντί να δέχεται πιέσεις για αλλαγή στάσης, επιβραβεύεται από τους συμμάχους της, γεγονός που αναδεικνύει τις αντιφάσεις της Συμμαχίας.