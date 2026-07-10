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Αφροδίτη Νέστορα: Να επιβληθούν οι ποινές που αξίζουν στους δολοφόνους της μητέρας μου
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17:35 - 10 Ιουλ 2026

Αφροδίτη Νέστορα: Να επιβληθούν οι ποινές που αξίζουν στους δολοφόνους της μητέρας μου

Reporter.gr Newsroom
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Η Αφροδίτη Νέστορα, λίγες ώρες μετά την κηδεία της μητέρας της, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από την εμπρηστική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διέμενε η οικογένεια στη Θεσσαλονίκη, τοποθετήθηκε δημόσια με ανάρτησή της για τις συλλήψεις που πραγματοποίησε η Ελληνική Αστυνομία στο πλαίσιο της έρευνας για τις επιθέσεις σε οικίες βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.

Η ανάρτηση:

Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την άμεση σύλληψη των δραστών που δολοφόνησαν την μητέρα μου και έβαλαν σε κίνδυνο τη ζωή του πατέρα μου, των γειτόνων μας και τη δική μου.

Ευχαριστώ από καρδιάς τις γυναίκες και τους άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας για τις συντονισμένες ενέργειές τους, που οδήγησαν στις σημερινές συλλήψεις, και φυσικά τον Πρωθυπουργό για την πολιτική του βούληση και τη μηδενική ανοχή στην τρομοκρατία.

Ευελπιστώ ότι η έρευνα θα συνεχιστεί σε βάθος, ώστε να εντοπιστούν και να λογοδοτήσουν ενώπιον της Δικαιοσύνης όλοι όσοι εμπλέκονται στην υπόθεση, είτε ως φυσικοί αυτουργοί είτε ως συνεργοί.

Η τρομοκρατία δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει ποτέ ανεκτή σε μια δημοκρατική κοινωνία.

Η υπόθεση περνά πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης. Εύχομαι και ελπίζω οι δικαστές που θα την κρίνουν να σταθούν στο ύψος της αποστολής τους και να επιβάλλουν τις ποινές που αξίζουν στους δολοφόνους της μητέρας μου.

Επιθυμία δική μου και της οικογένειάς μου είναι οι δράστες να έχουν μια δίκαιη δίκη, παρότι η μητέρα μου στερήθηκε τόσο άδικα το δικαίωμα στη ζωή. Εμείς δεν θέλουμε ούτε να καεί η Θεσσαλονίκη, ούτε να υπάρξουν βανδαλισμοί και καταστροφές όπως έχουμε δει στη χώρα μας σε άλλες περιπτώσεις.

Αυτό ακριβώς είναι που ξεχωρίζει το κράτος δικαίου από την πολιτική βία που κάποιοι υποκινούν στη χώρα μας.

Θέλω τέλος να ευχαριστήσω ξανά τον κόσμο που ήταν δίπλα μας χθες στην κηδεία της μητέρας μου. Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ προς την Αλεξία Μπακογιάννη, μια γυναίκα, μια κόρη, που γνωρίζει, όσο λίγοι, τι σημαίνει να χάνεις έναν γονιό σου από την τρομοκρατία.

Αφροδίτη Νέστορα

Τελευταία τροποποίηση στις 10/07/2026 - 17:40
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