Πιτσιλής (ΑΑΔΕ): Το νέο φορολογικό μοντέλο αλλάζει την εικόνα της Ελλάδας στις αγορές

Τη σημαντική πρόοδο που έχει καταγράψει η Ελλάδα στη δημιουργία ενός πιο σταθερού και φιλικού επενδυτικού περιβάλλοντος ανέδειξε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, κατά την τρίτη ημέρα του 30th Annual Government Roundtable του Economist, επισημαίνοντας ότι η χώρα έχει ενισχύσει την αξιοπιστία της, χωρίς όμως να παύουν να υπάρχουν προκλήσεις που απαιτούν συνέχιση των μεταρρυθμίσεων.

Ο κ. Πιτσιλής υπογράμμισε ότι η δημοσιονομική σταθερότητα αποτέλεσε βασικό πυλώνα για την επαναφορά της Ελλάδας στον διεθνή επενδυτικό χάρτη, σημειώνοντας πως η φορολογική και τελωνειακή διοίκηση συνέβαλαν καθοριστικά στην επίτευξη αυτού του στόχου.

Όπως ανέφερε, η αποτελεσματική είσπραξη των φόρων δεν αποτελεί πλέον αδυναμία της ελληνικής οικονομίας, αλλά εργαλείο που στηρίζει τη δημοσιονομική ισορροπία και ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών. «Χωρίς δημοσιονομική σταθερότητα δεν μπορεί να υπάρξει ανταγωνιστική οικονομία», επισήμανε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον ψηφιακό μετασχηματισμό της ΑΑΔΕ, τονίζοντας ότι οι νέες τεχνολογίες έχουν αλλάξει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας της φορολογικής διοίκησης. Όπως εξήγησε, οι ψηφιακές υποδομές επιτρέπουν πλέον την εξ αποστάσεως διενέργεια ελέγχων και την παροχή υπηρεσιών σε φορολογούμενους ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι η διοίκηση μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά και στις νέες προκλήσεις που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη.

Αναφερόμενος στις μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, σημείωσε ότι η ΑΑΔΕ εξελίσσεται σε μια διοίκηση που βασίζεται στα δεδομένα, με την καθιέρωση των ψηφιακών φορολογικών δηλώσεων, της προσυμπλήρωσης στοιχείων και της πλατφόρμας myDATA, η οποία, όπως είπε, συνέβαλε καθοριστικά στη μείωση του κενού ΦΠΑ από περίπου 30% σε 9%, ποσοστό χαμηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πεδίο της φορολογικής ασφάλειας για τις επιχειρήσεις, ο διοικητής της ΑΑΔΕ στάθηκε ιδιαίτερα στη λειτουργία του συστήματος προληπτικών φορολογικών αποφάσεων, μέσω του οποίου οι επενδυτές μπορούν να γνωρίζουν εκ των προτέρων τη φορολογική αντιμετώπιση ενός επενδυτικού σχεδίου, ενισχύοντας έτσι τη διαφάνεια και τη βεβαιότητα κατά τον σχεδιασμό νέων επενδύσεων.

Παράλληλα, χαρακτήρισε ιδιαίτερα αποτελεσματική τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ), επισημαίνοντας ότι εξετάζει σχεδόν το σύνολο των προσφυγών που υποβάλλονται, ενώ οι αποφάσεις της δημοσιοποιούνται, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τη φορολογική διοίκηση.

Αναφερόμενος στα τελωνεία, ο κ. Πιτσιλής υπογράμμισε τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας ως νοτιοανατολικής πύλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημειώνοντας ότι η αποτελεσματική λειτουργία των τελωνειακών υπηρεσιών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, ιδιαίτερα σε μια χώρα με εκτεταμένη νησιωτικότητα.

Όπως τόνισε, εργαλεία όπως οι εγκεκριμένοι οικονομικοί φορείς, οι ελεύθερες ζώνες και οι ταχύτερες επιστροφές φόρων συμβάλλουν στη διευκόλυνση του εμπορίου και των επενδύσεων, ενώ ξεκαθάρισε ότι μια σύγχρονη φορολογική διοίκηση οφείλει να είναι αυστηρή όπου απαιτείται, αλλά ταυτόχρονα φιλική προς τον πολίτη, υποστηρικτική και προβλέψιμη για τις επιχειρήσεις.