Βρετανία: Πρώην υπουργός βρέθηκε νεκρή – Η αστυνομία ερευνά ανθρωποκτονία

Η αστυνομία στη νοτιοδυτική Αγγλία ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ο θάνατος της πρώην υπουργού των Συντηρητικών, Αν Γουίντεκομπ, αντιμετωπίζεται πλέον ως υπόθεση ανθρωποκτονίας.

Η 78χρονη πρώην ευρωβουλευτής, ένθερμη υποστηρίκτρια του Brexit και ιδιαίτερα δημοφιλής στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή της σε τηλεοπτικά ριάλιτι, εντοπίστηκε νεκρή την Πέμπτη στο σπίτι της, στο Ντέβον. Σύμφωνα με την αστυνομία του Ντέβον και της Κορνουάλης, έφερε «σοβαρά τραύματα».

Οι αρχές ανακοίνωσαν επίσης ότι έχει συλληφθεί ένας 26χρονος Βρετανός, ο οποίος κρατείται ως ύποπτος για ανθρωποκτονία, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Παράλληλα, ξεκαθάρισαν ότι η υπόθεση δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική ενέργεια και κάλεσαν το κοινό να αποφύγει τις εικασίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τα κίνητρα του δράστη.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι αυτή τη στιγμή «πρέπει να αφήσουμε στην άκρη τις πολιτικές διαφορές και να επικεντρωθούμε στον εντοπισμό του δολοφόνου της Αν Γουίντεκομπ». Τη χαρακτήρισε «διακεκριμένη πολιτικό» με «σημαντική προσφορά» στη δημόσια ζωή, κάνοντας λόγο για μια «τεράστια απώλεια».

Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας καταφθάνουν μηνύματα τιμής για τη Γουίντεκομπ, η οποία υπηρέτησε επί σειρά ετών ως βουλευτής του Συντηρητικού Κόμματος και από το 2023 είχε ταχθεί στο πλευρό του Reform UK.

Ο ηγέτης του Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ, δήλωσε ότι η Γουίντεκομπ διαδραμάτισε «καθοριστικό ρόλο στην ολοκλήρωση του Brexit», όταν ήταν υποψήφια με το Brexit Party στις ευρωεκλογές του 2019.

Η επικεφαλής των Συντηρητικών, Κέμι Μπάντενοχ, χαρακτήρισε την εκλιπούσα «μια δυναμική και επιβλητική πολιτικό», δηλώνοντας στο Sky News ότι έμεινε «συγκλονισμένη» από την είδηση της «φρικτής και βίαιης επίθεσης». Εξέφρασε επίσης τα συλλυπητήριά της προς τον Φάρατζ και τα στελέχη του Reform UK, λέγοντας πως «και οι δύο παρατάξεις χάσαμε μία φίλη».

Ο πρώην ηγέτης των Συντηρητικών Ίαν Ντάνκαν Σμιθ ανέφερε στην εκπομπή Today του BBC ότι η Γουίντεκομπ «δεν δίσταζε ποτέ να εκφράζει τη γνώμη της, ακόμη κι όταν κανείς δεν της τη ζητούσε».

Εκπρόσωπος του πρωθυπουργού ανέφερε ότι ο Κιρ Στάρμερ «λυπήθηκε βαθύτατα» για τον θάνατό της, τονίζοντας πως η Αν Γουίντεκομπ υπήρξε «μια ξεχωριστή προσωπικότητα της βρετανικής πολιτικής επί πολλά χρόνια» και αποτίοντας φόρο τιμής «στην αποφασιστικότητα και την αφοσίωση με την οποία υπηρέτησε τη χώρα της».