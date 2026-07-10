Χρηματιστήριο: Επανήλθε στις 2.500 μονάδες αλλά δεν απέφυγε το αρνητικό πρόσημο στην εβδομάδα (-1%)

Επιτυχημένη ήταν αυτή την φορά η προσπάθεια της αγοράς να διασπάσει τις 2500 μονάδες με τον ΓΔ να κλείνει θετικά στις 2513 +0,8%, χωρίς παρόλα αυτά να καταφέρνει να αλλάξει το εβδομαδιαίο πρόσημο που παρέμεινε αρνητικό (ΓΔ εβδομάδα -1%).

Χαμηλότερος ο ημερήσιος τζίρος στα 242 εκατ. ευρώ με την παγιωμένη πλέον διαφοροποίηση μεταξύ των κεφαλαιοποιήσεων (FTSE +0.9% / FTSEM -0.1%) και τις σημαντικότερες μεταβολές στα διυλιστήρια με ΜΟΗ +5,3% & ΕΛΠΕ +4%, λόγω και της νέας θετικής έκθεσης από την Goldman Sachs με αυξημένες τιμές στόχους, αλλά και CENER +1,8%, ΜΠΕΛΑ +1,3%, MTLN +1.2%, AKTR +1%, ΤΙΤΑΝ +1.1% και ΟΤΕ +3.1%.

Μεικτή εικόνα στον τραπεζικό κλάδο με καλύτερες τις ΑΛΦΑ +1.8%, ΕΤΕ +1.7% και BOCHGR +1.8%.

Υποχώρηση σε ΔΕΗ -1.5%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ -0.9%, ΔΑΑ -0,9% και ΑΡΑΙΓ -0,7%.

Σπουδαία η ανοδική κίνηση της ΠΡΟΦ +3.4% σε ιστορικό υψηλό, ανοδικά και ΟΛΠ +1.2%, ΙΝΤΚΑ +2.3%, ΑΔΜΗΕ +1.5%, ΕΧΑΕ +1.2%, ενώ πτωτικά κινήθηκαν οι NOVAL -1.9%, ΚΡΙ -3.8%, ΛΑΒΙ -1.7%, ΣΑΡ -1,2%, ΕΛΛΑΚΤΩΡ -1,1% και κυρίως ο ΑΒΑΞ -5,3% με μεγάλη προσφορά μετά τις 16:00.

Ισχυρά κέρδη στην χαμηλή κεφαλαιοποίηση για την Υ/ΚΝΟΤ +6,5% που καταγράφει νεότερα υψηλά μετά την πρόσφατη ΑΜΚ και την αγορά νέου πλοίου, υψηλότερες τιμές και στον ΠΑΠ +4,7% μετά τα βελτιωμένα αποτελέσματα εξαμήνου με τα έσοδα να φτάνουν στα 40,7 εκ. +5%.

Στα πλέον σημαντικά επιχειρηματικά νέα κατατάσσουμε την συμφωνία μεταξύ AKTOR και ΜΟΗ για την απόκτηση του 50% από την πρώτη της Dioriga Gas η οποία αναπτύσσει το FSRU στους Αγίους Θεοδώρους με σκοπό να το εντάξει στον Κάθετο Διάδρομο.

Κρίσιμες οι αποφάσεις από Eurogroup & Ecofin σχετικά με την προώθηση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων που ενδιαφέρει άμεσα και την χώρα μας, πολλές και ενδιαφέρουσες οι παρουσιάσεις στο συνέδριο του Economist στο Λαγονήσι με πλήθος κόσμου και ευρύ φάσμα ομιλητών.

Σε πολιτικοοικονομικό επίπεδο σημαντικές θεωρούνται και για την αγορά – πέρα της κοινωνίας – οι σημερινές ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού από το βήμα της Βουλής για μείωση κατά 10 λεπτά της τιμής της βενζίνης και 5 λεπτά στο ντίζελ από το καλοκαίρι και μετά με την σύμφωνη γνώμη των διυλιστηρίων, κάτι που από την μία μπορεί να μειώνει σχετικά τα περιθώρια κέρδους τους αλλά από την άλλη απομακρύνει οριστικά την πιθανότητα νέας ‘έκτακτης’ εισφοράς.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο χωρίς σαφή κατεύθυνση η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, με τα βλέμματα στραμμένα ξανά προς την ΜΑ αλλά και στα αποτελέσματα εξαμήνου στην ΝΥ.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης