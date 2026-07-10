Στον ΣΥΡΙΖΑ δεν συμφωνούν ούτε για το αν θα γίνει... η Κεντρική Επιτροπή

Στον ΣΥΡΙΖΑ εκτυλίσσονται καταστάσεις που δύσκολα μπορούν να χαρακτηριστούν συνηθισμένες. Άλλοι διαβεβαιώνουν ότι η Κεντρική Επιτροπή θα συνεδριάσει και άλλοι ότι δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί ποτέ.

Εκείνοι που επιμένουν να συγκληθεί προέρχονται από την εσωτερική αντιπολίτευση του κόμματος. Από την άλλη, η αναπληρώτρια γραμματέας, Αναστασία Σαπουνά, έχει διαμηνύσει ότι τέτοια συνεδρίαση δεν θα λάβει χώρα.

Το μεγάλο ερώτημα, βέβαια, δεν είναι μόνο αν τελικά θα πραγματοποιηθεί η Κεντρική Επιτροπή, αλλά και αν οι αποφάσεις της θα μπορούν να θεωρηθούν πολιτικά ισχυρές, καθώς παραμένει άγνωστο πόσα μέλη θα δώσουν το «παρών».

Την ίδια ώρα, η κ. Σαπουνά έχει αποστείλει πρόσκληση για συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας τη Δευτέρα (13/7), με στόχο να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Παράλληλα, ανοίγει και η συζήτηση για την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από την ηγεσία του κόμματος.

Υπέρ των γρήγορων εξελίξεων και των άμεσων αποφάσεων πιέζει ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος έχει ήδη δηλώσει ότι θα διεκδικήσει την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή πραγματοποιείται με εκλογή απευθείας από τη βάση. Το θέμα είναι βέβαια αν υπάρχει ακόμη αυτή η βάση.

Μάλιστα, κάλεσε τα στελέχη που σκοπεύουν να μετακινηθούν στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα να μην προσέλθουν στη συνεδρίαση, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τους εσωκομματικούς τόνους.

Υπενθυμίζεται, πάντως, ότι ο κ. Πολάκης δεν είναι σήμερα μέλος της Πολιτικής Γραμματείας, καθώς είχε διαγραφεί επί προεδρίας Σωκράτη Φάμελλου.

Την ίδια στιγμή, στάση αναμονής τηρούν η Ρένα Δούρου και ο Νίκος Παππάς, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους. Σε κάθε περίπτωση, θεωρείται δεδομένο ότι δεν χωρούν στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Όπως εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς, το εσωκομματικό παζλ στον ΣΥΡΙΖΑ γίνεται ολοένα και πιο περίπλοκο. Και, με τον τρόπο που εξελίσσονται τα γεγονότα, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι μέχρι να ξεκαθαρίσει αν θα γίνει ή όχι η Κεντρική Επιτροπή, θα χρειαστεί... να αποφασιστεί πρώτα ποιος είναι αρμόδιος να αποφασίσει αν θα γίνει.

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