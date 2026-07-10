ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Honeymoon τέλος: Πώς οι Μαλδίβες, η Μπόρα Μπόρα και η Σαντορίνη έγιναν οικογενειακά resorts
Magazino
22:30 - 10 Ιουλ 2026

Honeymoon τέλος: Πώς οι Μαλδίβες, η Μπόρα Μπόρα και η Σαντορίνη έγιναν οικογενειακά resorts

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πώς τα πιο ρομαντικά θέρετρα του κόσμου προσαρμόζονται στις οικογένειες χωρίς να χάσουν την αίγλη τους.

Τα κλασικά, απομονωμένα καταφύγια για ερωτευμένους αντικαθιστούν όλο και περισσότερο τον ρομαντισμό με την οικογενειακή διασκέδαση. Ζευγάρια που κάποτε ταξίδευαν σε προορισμούς όπως η Μπόρα Μπόρα, η Σαντορίνη και οι Μαλδίβες αναζητώντας την απόλυτη απομόνωση, επιστρέφουν τώρα εκεί, αυτή τη φορά με μωρά, εφήβους, ακόμα και με τους παππούδες και τις γιαγιάδες μαζί.

Τα ταξίδια πολλών γενεών (multigenerational travel) βρίσκονται σε κατακόρυφη άνοδο. Με τις κρατήσεις οικογενειών σε παραδοσιακά «honeymoon resorts» να σημειώνουν άνοδο έως και 45% τα τελευταία δύο χρόνια (σύμφωνα με την luxury concierge υπηρεσία Velocity Black), το τοπίο της πολυτελούς φιλοξενίας αλλάζει ριζικά.

ΔΙαβάστε περισσότερα στο mamamia.gr.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/07/2026 - 15:53
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ελαφόνησος-Μήλος: Ιδανικά μέρη για οικογενειακές διακοπές λέει διάσημη βρετανίδα blogger
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ελαφόνησος-Μήλος: Ιδανικά μέρη για οικογενειακές διακοπές λέει διάσημη βρετανίδα blogger

Καλύτερος προορισμός οικογενειακών διακοπών η Ελλάδα για τους Βρετανούς
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Καλύτερος προορισμός οικογενειακών διακοπών η Ελλάδα για τους Βρετανούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
10/07/2026 - 23:11

Στα «πράσινα» η Wall Street με ώθηση από τον τεχνολογικό κλάδο

Ειδήσεις
10/07/2026 - 22:46

Ιράν: Ο πόλεμος με τις ΗΠΑ δεν θα ολοκληρωθεί με την παράδοσή μας

Magazino
10/07/2026 - 22:30

Honeymoon τέλος: Πώς οι Μαλδίβες, η Μπόρα Μπόρα και η Σαντορίνη έγιναν οικογενειακά resorts

Ειδήσεις
10/07/2026 - 22:00

Βρετανία: Πρώην υπουργός βρέθηκε νεκρή – Η αστυνομία ερευνά ανθρωποκτονία

Magazino
10/07/2026 - 21:30

Δωμάτια Κήπου: Πώς να μεγαλώσετε το σπίτι σας χωρίς ανακαίνιση

Ειδήσεις
10/07/2026 - 21:00

Η μάχη των εξοπλισμών: Γιατί οι S-400 έγιναν το κλειδί για τα F-35

Φορολογία
10/07/2026 - 20:43

ΑΑΔΕ: Παράταση έως τις 24 Ιουλίου για τις φορολογικές δηλώσεις

Ειδήσεις
10/07/2026 - 20:00

Το «κενό» της συμφωνίας ΗΠΑ–Ιράν που άναψε ξανά τη φωτιά στο Ορμούζ

Αυτοδιοίκηση
10/07/2026 - 19:51

«Πινγκ-Πονγκ» ευθυνών, Δούκα - ΕΟΠΑΕ - Μπακογιάννη, για το κλείσιμο του Ξενώνα «My Athens»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
10/07/2026 - 19:37

Η Τράπεζα Πειραιώς απορροφά έξι θυγατρικές – Νέα αναδιάρθρωση του ομίλου

Πολιτική
10/07/2026 - 19:20

Στον ΣΥΡΙΖΑ δεν συμφωνούν ούτε για το αν θα γίνει... η Κεντρική Επιτροπή

Χρηματιστήρια
10/07/2026 - 18:58

Στα πράσινα οι Ευρωαγορές – Οριακά κέρδη για τον Stoxx 600

Ανακοινώσεις
10/07/2026 - 18:58

Seanergy Maritime: Στις 13 Ιουλίου αρχίζει η διαπραγμάτευση των 100.000 ομολογιών

Πολιτική
10/07/2026 - 18:49

Ανδρουλάκης μέσω TikTok: Ο κ. Μητσοτάκης μάλλον δεν παρακολούθησε το… επεισόδιο για τη 13η σύνταξη

Πολιτική
10/07/2026 - 18:35

Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης εγκατέλειψε την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική – Τι ανέφερε για Ευρώπη και ΝΑΤΟ

Ειδήσεις
10/07/2026 - 18:30

Τραμπ: Η εκεχειρία με το Ιράν τελείωσε, αλλά οι συνομιλίες συνεχίζονται

Ειδήσεις
10/07/2026 - 18:17

Ερντογάν: «Τουρκικός Αιώνας» χωρίς συμβιβασμούς – «Δεν αναθέτουμε την ασφάλειά μας σε κανέναν»

Ειδήσεις
10/07/2026 - 18:03

Marfin: Στην Ευελπίδων οι δύο συλληφθέντες – Το ανώνυμο email που «ξεκλείδωσε» την υπόθεση

Ειδήσεις
10/07/2026 - 17:54

Frontex: 37% λιγότερες αφίξεις αλλά αμείωτη η τραγωδία στη Μεσόγειο με 1.300 νεκρούς μετανάστες

Σχόλια Αγοράς
10/07/2026 - 17:53

Χρηματιστήριο: Επανήλθε στις 2.500 μονάδες αλλά δεν απέφυγε το αρνητικό πρόσημο στην εβδομάδα (-1%)

Ειδήσεις
10/07/2026 - 17:43

Φιντάν: «Οι πολιτικές Νετανιάχου απειλούν τη διεθνή και την οικονομική ασφάλεια»

Ειδήσεις
10/07/2026 - 17:35

Αφροδίτη Νέστορα: Να επιβληθούν οι ποινές που αξίζουν στους δολοφόνους της μητέρας μου

Πολιτική
10/07/2026 - 17:30

Γεωργιάδης: Στόχος μου ένα δικαιότερο και πιο βιώσιμο σύστημα υποχρεωτικών επιστροφών (clawback)

Οικονομία
10/07/2026 - 17:27

Πιτσιλής (ΑΑΔΕ): Το νέο φορολογικό μοντέλο αλλάζει την εικόνα της Ελλάδας στις αγορές

Οικονομία
10/07/2026 - 17:11

ΟΔΔΗΧ: Ανακοίνωση για αναβολή διενέργειας δημοπρασίας στις 15/7

Ειδήσεις
10/07/2026 - 17:10

Θεσσαλονίκη: Παίκτρια του ΠΑΟΚ η 15χρονη που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Ναυτιλία
10/07/2026 - 17:03

Στενά του Ορμούζ: Λιγότερα πλοία, μεγαλύτερη αγωνία για πετρέλαιο και LNG

Ειδήσεις
10/07/2026 - 17:00

Συνελήφθη 21χρονη για εμπρησμό από πρόθεση στον Βρανά Μαραθώνα

Ειδήσεις
10/07/2026 - 16:47

Μπλόκο Τραμπ στη στέγαση μέχρι να περάσει το εκλογικό νομοσχέδιο

Πολιτική
10/07/2026 - 16:35

ΣΥΡΙΖΑ: Κανονικά θα συνεδριάσει το Σάββατο 11/7 η Κεντρική Επιτροπή μετά τις αντιδράσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ