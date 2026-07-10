Honeymoon τέλος: Πώς οι Μαλδίβες, η Μπόρα Μπόρα και η Σαντορίνη έγιναν οικογενειακά resorts

Πώς τα πιο ρομαντικά θέρετρα του κόσμου προσαρμόζονται στις οικογένειες χωρίς να χάσουν την αίγλη τους.

Τα κλασικά, απομονωμένα καταφύγια για ερωτευμένους αντικαθιστούν όλο και περισσότερο τον ρομαντισμό με την οικογενειακή διασκέδαση. Ζευγάρια που κάποτε ταξίδευαν σε προορισμούς όπως η Μπόρα Μπόρα, η Σαντορίνη και οι Μαλδίβες αναζητώντας την απόλυτη απομόνωση, επιστρέφουν τώρα εκεί, αυτή τη φορά με μωρά, εφήβους, ακόμα και με τους παππούδες και τις γιαγιάδες μαζί.

Τα ταξίδια πολλών γενεών (multigenerational travel) βρίσκονται σε κατακόρυφη άνοδο. Με τις κρατήσεις οικογενειών σε παραδοσιακά «honeymoon resorts» να σημειώνουν άνοδο έως και 45% τα τελευταία δύο χρόνια (σύμφωνα με την luxury concierge υπηρεσία Velocity Black), το τοπίο της πολυτελούς φιλοξενίας αλλάζει ριζικά.

ΔΙαβάστε περισσότερα στο mamamia.gr.