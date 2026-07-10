Φιντάν: «Οι πολιτικές Νετανιάχου απειλούν τη διεθνή και την οικονομική ασφάλεια»

Νέα σφοδρή κριτική κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου άσκησε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, υποστηρίζοντας ότι οι επιλογές της ισραηλινής κυβέρνησης έχουν αρνητικές συνέπειες τόσο για την ευρύτερη περιοχή όσο και για τη διεθνή ασφάλεια και σταθερότητα.

Σε δηλώσεις του, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας ανέφερε ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου δεν αποτελεί πρόβλημα μόνο για τις χώρες της περιοχής, αλλά επιβαρύνει και το ίδιο το Ισραήλ.

«Οι πολιτικές της κυβέρνησης Νετανιάχου είναι βάρος για το Ισραήλ, βάρος για την περιοχή και συνιστούν απειλή για τη διεθνή ασφάλεια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ακόμη ότι κατά τις επαφές του στο εξωτερικό διαπιστώνει ευρεία σύγκλιση απόψεων σχετικά με τον ρόλο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, σημειώνοντας πως πολλοί συνομιλητές του θεωρούν ότι οι πολιτικές του επηρεάζουν αρνητικά όχι μόνο τη διεθνή ασφάλεια αλλά και την παγκόσμια οικονομική σταθερότητα.

Όπως ανέφερε, «παντού όπου ταξιδεύω διαπιστώνω ότι υπάρχει κοινή πεποίθηση πως ο Νετανιάχου και οι πολιτικές του αποτελούν απειλή τόσο για τη διεθνή όσο και για την οικονομική ασφάλεια».

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Χακάν Φιντάν εξέφρασε την εκτίμηση ότι ανάλογη άποψη έχει και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

«Πιστεύω ότι και ο Τραμπ το καταλαβαίνει αυτό», ανέφερε, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

{https://x.com/clashreport/status/2075536342117650582}