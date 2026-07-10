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Η Τράπεζα Πειραιώς απορροφά έξι θυγατρικές – Νέα αναδιάρθρωση του ομίλου
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
19:37 - 10 Ιουλ 2026

Η Τράπεζα Πειραιώς απορροφά έξι θυγατρικές – Νέα αναδιάρθρωση του ομίλου

Reporter.gr Newsroom
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Η Τράπεζα Πειραιώς προχωρά σε συγχώνευση με απορρόφηση έξι 100% θυγατρικών της, σηματοδοτώντας νέα φάση εταιρικής αναδιάρθρωσης με στόχο την απλοποίηση της δομής του ομίλου.

Η ανακοίνωση:

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία (η «Τράπεζα») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι δια των από 21.05.2026 και 25.06.2026 αποφάσεων του Διοικητικού της Συμβουλίου αποφάσισε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη συγχώνευση με απορρόφηση από την Τράπ εζα των 100% θυγατρικών της εταιρειών (μη εισηγμένων) «ND ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», «PROPERTY HORIZON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΠΕΙΡΑΙΩΣ DEVELOPMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.», «ΠΕΙΡΑΙΩΣ PROPERTY ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΠΛΕΙΑΔΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», και «WOLI OPERATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» (οι «Απορροφώμενες » και από κοινού με την Τράπεζα οι «Συγχωνευόμενες»), η οποία θα λάβει χώρα με συνδυαστική εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, καθώς και των άρθρων 6 παρ. 2 και 3, 7 -21, 30-35, 42-45 και 140 παρ.3 του ν. 4601/2019, του ν.4072/2012 και του ν.4548/2018, όπως ισχύουν (η «Συγχώνευση»).

Τα Διοικητικά Συμβούλια ή οι Διαχειριστές, κατά περίπτωση, των Συγχωνευόμενων Εταιρειών όρισαν ως Ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού για τους σκοπούς της συγχώνευσης την 31.12.2025 και προχώρησαν στην από κοινού σύνταξη, έγκριση και υπογραφή διά των εξ ουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης με ημερομηνία 26.06.2026 (το «ΣΣΣ»). Το ΣΣΣ καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. της Τράπεζας την 10.07.2026, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας. Το ΣΣΣ, από κοινού με τα λοιπά έγγραφα, που προ βλέπονται από τα άρθρα 11 παρ. 1 του Ν.4601/2019, θα είναι διαθέσιμα τόσο στην ιστοσελίδα του Ομίλου (www.piraeusgroup.gr) όσο και στην έδρα της Τράπεζας.

Η Τράπεζα θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την ολοκλήρωση της διαδικασίας Συγχώνευσης, μετά την τήρηση της κατά νόμο απαιτούμενης διαδικασίας.

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