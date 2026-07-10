Η μάχη των εξοπλισμών: Γιατί οι S-400 έγιναν το κλειδί για τα F-35

Σε εξέλιξη βρίσκεται το παρασκήνιο γύρω από την προσπάθεια της Τουρκίας να παραχωρήσει τα ρωσικά αντιαεροπορικά συστήματα S-400 σε τρίτη χώρα, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την επιστροφή της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35.

Το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει την πώληση των S-400 στο Κατάρ, ενώ ως εναλλακτική – αν και λιγότερο πιθανή – εξετάζεται και η περίπτωση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Στο επίκεντρο της διαπραγμάτευσης βρίσκονται τρία βασικά ζητήματα:

1. Η Τουρκία επιδιώκει την επιστροφή της στο πρόγραμμα των F-35 χωρίς να εμφανιστεί ότι υποχωρεί απέναντι στις αμερικανικές πιέσεις.

2. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν τα S-400 να απομακρυνθούν από τον τουρκικό έλεγχο, ώστε να αρθεί η βασική ένσταση που οδήγησε στον αποκλεισμό της Άγκυρας από το πρόγραμμα.

3. Η Ρωσία δεν επιθυμεί σε καμία περίπτωση να περιέλθουν τα συστήματα αυτά υπό αμερικανικό έλεγχο ή να υπάρξει πρόσβαση της Ουάσιγκτον στην τεχνολογία τους.

Εφόσον τα S-400 απομακρυνθούν από την Τουρκία, εκτιμάται ότι θα ανοίξει ο δρόμος ώστε το Κογκρέσο να εξετάσει θετικά την επιστροφή της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35.

Ωστόσο, για την απομάκρυνση των ρωσικών συστημάτων απαιτείται και η έγκριση της Μόσχας. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση για τις προθέσεις της Ρωσίας, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

Η Μόσχα πιθανότατα θα προτιμούσε είτε την επιστροφή των S-400 στη Ρωσία είτε την πώλησή τους σε μια χώρα όπως η Ινδία. Ωστόσο, και τα δύο σενάρια φαίνεται να έχουν μεγαλύτερο πολιτικό κόστος για την Τουρκία, καθώς θα σηματοδοτούσαν πιο ξεκάθαρη απομάκρυνση από τη ρωσική επιλογή και αναδίπλωση έναντι των αμερικανικών απαιτήσεων.

Δεν θεωρείται τυχαίο ότι οι σχετικές πληροφορίες ήρθαν στο προσκήνιο αμέσως μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου η ελληνική πλευρά έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση του αποκλεισμού της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35, όσο παραμένει σε ισχύ το casus belli.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ άσκησε παρασκηνιακά πίεση προς την Άγκυρα, θέτοντας ουσιαστικά το δίλημμα: είτε τα F-35 είτε τα S-400. Υπενθυμίζεται ότι προηγουμένως η Άγκυρα απέρριπτε την αμερικανική απαίτηση για απομάκρυνση του ρωσικού συστήματος, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία τους σχετίζεται με κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας.

Σημειώνεται ότι σήμερα αντιπροσωπεία επιτροπής του αμερικανικού Κογκρέσου συναντήθηκε στην Αθήνα με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, με το ζήτημα των ελληνοτουρκικών σχέσεων και των εξοπλιστικών εξελίξεων να βρίσκεται στο τραπέζι. Επικεφαλής της αντιπροσωπείας ήταν ο γερουσιαστής Ρότζερ Γουίκερ, ο οποίος είχε επίσης συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

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