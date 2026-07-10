Μπλόκο Τραμπ στη στέγαση μέχρι να περάσει το εκλογικό νομοσχέδιο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την Παρασκευή (10/7) ότι δεν πρόκειται να υπογράψει το διακομματικό νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για την αποτυχία των Ρεπουμπλικανών να προωθήσουν ένα αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο που αφορά την εκλογική διαδικασία.

Το νομοσχέδιο για τη στέγαση, με τίτλο «21st Century ROAD to Housing Act», εγκρίθηκε από το Κογκρέσο τον περασμένο μήνα με τη στήριξη και των δύο κομμάτων και αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του προβλήματος της προσιτής κατοικίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παρά τη στάση του Τραμπ, το νομοσχέδιο αναμένεται να τεθεί αυτόματα σε ισχύ το Σάββατο, εκτός εάν ο πρόεδρος ασκήσει επισήμως βέτο.

Ερωτηθείς σχετικά, ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε στη σχετική ανάρτηση του Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να υπογράψει το νομοθέτημα.

Ο Τραμπ έχει ζητήσει από τους Ρεπουμπλικανούς στο Κογκρέσο να δώσουν απόλυτη προτεραιότητα στην ψήφιση του SAVE America Act, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, στις οποίες οι Δημοκρατικοί επιδιώκουν να ανακτήσουν τουλάχιστον τον έλεγχο ενός από τα δύο νομοθετικά σώματα.

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο προβλέπει αυστηρότερα μέτρα για την αποτροπή της παράνομης συμμετοχής μη πολιτών στις αμερικανικές εκλογές, παρότι η πρακτική αυτή απαγορεύεται ήδη από την ομοσπονδιακή νομοθεσία και, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, καταγράφεται εξαιρετικά σπάνια.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ χρησιμοποιεί τη διαδικασία υπογραφής νομοσχεδίων ως μέσο πολιτικής πίεσης. Έχει ήδη προειδοποιήσει ότι θα αρνηθεί να υπογράψει και άλλα νομοθετήματα έως ότου εγκριθεί το εκλογικό νομοσχέδιο, ενώ τον περασμένο μήνα ακύρωσε αιφνιδιαστικά προγραμματισμένη τελετή υπογραφής του νομοσχεδίου για τη στέγαση επικαλούμενος τον ίδιο λόγο.