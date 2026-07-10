Εκτεθειμένη η Ζαχαράκη, λόγω παραβίασης του αδιάβλητου των πανελλαδικών εξετάσεων - Παραίτηση ζητά το ΠΑΣΟΚ

Και η ανακοίνωση συνεχίζει ως εξής:
«Το περιστατικό που παραβιάζει το αδιάβλητο των πανελλαδικών εξετάσεων αποκρύπτεται -επί 38 ημέρες-από την Υπουργό Παιδείας κ. Ζαχαράκη.
Πέραν της προσπάθειας συγκάλυψης, επελέγη η εξωφρενική «λύση» να βαθμολογηθούν με άριστα 100 τα γραπτά των συγκεκριμένων μαθητών στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας.
Η συγκεκριμένη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων ελήφθη προφανώς με γνώση και σύμφωνη γνώμη της πολιτικής ηγεσίας - όπως άλλωστε εμμέσως αλλά σαφώς υπονόησε και ο υφυπουργός Παιδείας στη σημερινή απάντηση του στη Βουλή.
Δυστυχώς, στο ζύγι της πολιτικής διευθέτησης του θέματος, δεν βάρυνε τελικά για την κυβέρνηση ούτε η διασφάλιση του κύρους, της διαφάνειας και του αδιάβλητου μιας διαδικασίας, ούτε ο σεβασμός στην αγωνία χιλιάδων παιδιών και των οικογενειών τους.
Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου παιδείας δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από μια Ε.Δ.Ε. που διετάχθη άρον – άρον μετά τη δημοσιοποίηση και την πολιτική ανάδειξη του περιστατικού, για να αποφύγει την ανάληψη της προφανούς, αυταπόδεικτης και σοβαρής πολιτικής ευθύνης της.
Η κ. Ζαχαράκη δεν μπορεί να παραμείνει στη θέση της Υπουργού της Παιδείας. Η παραίτηση της είναι μονόδρομος».