ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Συνελήφθη 21χρονη για εμπρησμό από πρόθεση στον Βρανά Μαραθώνα
Ειδήσεις
17:00 - 10 Ιουλ 2026

Συνελήφθη 21χρονη για εμπρησμό από πρόθεση στον Βρανά Μαραθώνα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στη σύλληψη μιας 21χρονης, με την κατηγορία του εμπρησμού από πρόθεση, προχώρησαν τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα (10/7) στις 11:33 στην περιοχή Βρανά Μαραθώνα, στην Ανατολική Αττική.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η έρευνα κατέδειξε ότι η 21χρονη προκάλεσε τη φωτιά χρησιμοποιώντας γυμνή φλόγα, δημιουργώντας τέσσερις διαφορετικές εστίες σε ξηρά χόρτα και θαμνώδη βλάστηση. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε έκταση περίπου 350 τετραγωνικών μέτρων, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων για την κατάσβεσή της.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, τα στελέχη του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ανατολικής Αττικής, ύστερα από ενδελεχή έρευνα, ταυτοποίησαν την εμπλοκή της νεαρής στην πρόκληση της πυρκαγιάς. Η 21χρονη συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας ως υπαίτια εμπρησμού από πρόθεση, ενώ για την υπόθεση ενημερώθηκε η αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Παράλληλα, η Πυροσβεστική δημοσιοποίησε στοιχεία σχετικά με την αντιμετώπιση περιστατικών πυρκαγιών το 2026. Ειδικότερα, από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 9 Ιουλίου έχουν επιβληθεί συνολικά 547 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 707.866,33 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 174 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 160, ποσοστό 91,95%, αφορούν υποθέσεις πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια και οι 14, ποσοστό 8,05%, περιπτώσεις εμπρησμού από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, όπως επισημαίνεται, παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις της νομοθεσίας.

Τέλος, η Πυροσβεστική υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να προκαλείται από ανθρώπινη αμέλεια. Όπως τονίζει, η αυστηρή τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή κάθε δραστηριότητας που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μπλόκο Τραμπ στη στέγαση μέχρι να περάσει το εκλογικό νομοσχέδιο
Ειδήσεις

Μπλόκο Τραμπ στη στέγαση μέχρι να περάσει το εκλογικό νομοσχέδιο

ΣΥΡΙΖΑ: Κανονικά θα συνεδριάσει το Σάββατο 11/7 η Κεντρική Επιτροπή μετά τις αντιδράσεις
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Κανονικά θα συνεδριάσει το Σάββατο 11/7 η Κεντρική Επιτροπή μετά τις αντιδράσεις

Wall Street: Προς εβδομαδιαία κέρδη S&amp;P 500 και Nasdaq, απώλειες για Dow μετά το ρεκόρ
Χρηματιστήρια

Wall Street: Προς εβδομαδιαία κέρδη S&P 500 και Nasdaq, απώλειες για Dow μετά το ρεκόρ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

H αστυνομία ανακοίνωσε συλλήψεις δύο ατόμων για τον εμπρησμό στη Marfin
Ειδήσεις

H αστυνομία ανακοίνωσε συλλήψεις δύο ατόμων για τον εμπρησμό στη Marfin

Μεταξουργείο: Συνελήφθη 39χρονος για παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών
Ειδήσεις

Μεταξουργείο: Συνελήφθη 39χρονος για παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών

Συνελήφθη οδηγός ταξί που χρέωσε €175 τη διαδρομή αεροδρόμιο – κέντρο Αθήνας
Ειδήσεις

Συνελήφθη οδηγός ταξί που χρέωσε €175 τη διαδρομή αεροδρόμιο – κέντρο Αθήνας

Κρήτη: Σύλληψη 58χρονου στο Ηράκλειο για επίθεση σε 8χρονο
Ειδήσεις

Κρήτη: Σύλληψη 58χρονου στο Ηράκλειο για επίθεση σε 8χρονο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
10/07/2026 - 17:11

ΟΔΔΗΧ: Ανακοίνωση για αναβολή διενέργειας δημοπρασίας στις 15/7

Ειδήσεις
10/07/2026 - 17:10

Θεσσαλονίκη: Παίκτρια του ΠΑΟΚ η 15χρονη που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Ναυτιλία
10/07/2026 - 17:03

Στενά του Ορμούζ: Λιγότερα πλοία, μεγαλύτερη αγωνία για πετρέλαιο και LNG

Ειδήσεις
10/07/2026 - 17:00

Συνελήφθη 21χρονη για εμπρησμό από πρόθεση στον Βρανά Μαραθώνα

Ειδήσεις
10/07/2026 - 16:47

Μπλόκο Τραμπ στη στέγαση μέχρι να περάσει το εκλογικό νομοσχέδιο

Πολιτική
10/07/2026 - 16:35

ΣΥΡΙΖΑ: Κανονικά θα συνεδριάσει το Σάββατο 11/7 η Κεντρική Επιτροπή μετά τις αντιδράσεις

Χρηματιστήρια
10/07/2026 - 16:35

Wall Street: Προς εβδομαδιαία κέρδη S&P 500 και Nasdaq, απώλειες για Dow μετά το ρεκόρ

Ναυτιλία
10/07/2026 - 16:32

Ιστορική στιγμή για τη Βόρεια Ελλάδα: Ο 6ος Προβλήτας σχηματίζεται στο Θερμαϊκό μετά από 30 χρόνια

Ειδήσεις
10/07/2026 - 16:28

ΕΕ: Στο επίκεντρο η έκδοση περισσότερου κοινού χρέους - Η Ισπανία επαναφέρει τη συζήτηση

Ειδήσεις
10/07/2026 - 16:13

Βρετανία: Ο Άντι Μπέρναμ προ των πυλών της Ντάουνινγκ – Εξασφάλισε τη συντριπτική στήριξη των Εργατικών

Ειδήσεις
10/07/2026 - 16:10

Συνήγορος του Πολίτη: Παρέμβαση για την έντονη δυσοσμία στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Τεχνολογία
10/07/2026 - 16:08

«Φρένο» στο ατελείωτο σκρολάρισμα: Η ΕΕ στρέφεται κατά της Meta

Ειδήσεις
10/07/2026 - 16:03

Χρυσοχοΐδης για τις συλλήψεις Νέστορα και Marfin: Η Πολιτεία απαντά στη βία με Δικαιοσύνη

Ειδήσεις
10/07/2026 - 15:48

Μαζική ουκρανική επίθεση με drones στην Αζοφική προκαλεί σοβαρό πλήγμα στη Μόσχα

Οικονομία
10/07/2026 - 15:40

Χατζηδάκης: €40 εκατ. από Motor Oil και HelleniQ Energy για χαμηλότερες τιμές στην αντλία

Ειδήσεις
10/07/2026 - 15:35

Λέσβος: Φωτιά σε δασική έκταση στην Αγιάσο - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Ειδήσεις
10/07/2026 - 15:25

«Καμπανάκι» από Βρυξέλλες σε Βουλγαρία: Η ΕΕ ανοίγει διαδικασία για το υπερβολικό δημοσιονομικό έλλειμμα

Νομίσματα
10/07/2026 - 15:15

Bitcoin: Άλμα πάνω από τα $64.000 – Επιστρέφει η αισιοδοξία στην αγορά crypto

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
10/07/2026 - 15:13

Η Μαρία Κωνσταντάκη στο Allwyn Game Time: Το δείπνο με τον Ρονάλντο και η παράσταση με τον Χάαλαντ

Επιχειρήσεις
10/07/2026 - 15:00

TÜV NORD Hellas: Πρώτη πιστοποίηση ISO/IEC 42001 στον χρηματοπιστωτικό κλάδο

Επιχειρήσεις
10/07/2026 - 14:54

EasyJet: Άλμα 13% στη μετοχή μετά την πρόταση εξαγοράς 7,7 δισ. δολαρίων από την Apollo

Ανεμοδείκτης
10/07/2026 - 14:47

Μπερδεύτηκε ο Μητσοτάκης: Ο Χριστός ανέστησε τον Λάζαρο, όχι ο Λάζαρος το Χριστό

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10/07/2026 - 14:47

Η ενέργεια του αύριο χτίζεται σήμερα: Η ESG στρατηγική της ΔΕΠΑ στην πράξη

Ανακοινώσεις
10/07/2026 - 14:37

ΕΛΤΟΝ: Έναρξη διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση 100% της θυγατρικής «Ν.ΛΕΚΟΣ Α.Ε.»

Ειδήσεις
10/07/2026 - 14:34

ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας λόγω τεχνικών εργασιών

Αναλύσεις
10/07/2026 - 14:33

Νέα αναβάθμιση από Goldman Sachs: Στα €13,5 ο στόχος για HelleniQ, στα €49 για Motor Oil

Ανεμοδείκτης
10/07/2026 - 14:32

Ο Πολάκης (αν και όπως και όποτε εκλεγεί πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ) θα κάνει ζημιά στον Τσίπρα;

Οικονομία
10/07/2026 - 14:32

Το δίδυμο Τσακίρη - Πιερρακάκη έβαλε την Ελλάδα στο νέο ευρωπαϊκό παιχνίδι των €80 δισ.

Υγεία
10/07/2026 - 14:30

ΠΟΥ: Η επιδημία Έμπολα στo Κονγκό ενδέχεται να είναι μεγαλύτερη από τα επίσημα στοιχεία

Οικονομία
10/07/2026 - 14:20

Πιερρακάκης στο ECOFIN: Η Ελλάδα στηρίζει συμφωνία έως τον Οκτώβριο για την ενοποίηση των ευρωπαϊκών αγορών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ