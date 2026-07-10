Συνελήφθη 21χρονη για εμπρησμό από πρόθεση στον Βρανά Μαραθώνα

Στη σύλληψη μιας 21χρονης, με την κατηγορία του εμπρησμού από πρόθεση, προχώρησαν τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα (10/7) στις 11:33 στην περιοχή Βρανά Μαραθώνα, στην Ανατολική Αττική.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η έρευνα κατέδειξε ότι η 21χρονη προκάλεσε τη φωτιά χρησιμοποιώντας γυμνή φλόγα, δημιουργώντας τέσσερις διαφορετικές εστίες σε ξηρά χόρτα και θαμνώδη βλάστηση. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε έκταση περίπου 350 τετραγωνικών μέτρων, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων για την κατάσβεσή της.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, τα στελέχη του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ανατολικής Αττικής, ύστερα από ενδελεχή έρευνα, ταυτοποίησαν την εμπλοκή της νεαρής στην πρόκληση της πυρκαγιάς. Η 21χρονη συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας ως υπαίτια εμπρησμού από πρόθεση, ενώ για την υπόθεση ενημερώθηκε η αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Παράλληλα, η Πυροσβεστική δημοσιοποίησε στοιχεία σχετικά με την αντιμετώπιση περιστατικών πυρκαγιών το 2026. Ειδικότερα, από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 9 Ιουλίου έχουν επιβληθεί συνολικά 547 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 707.866,33 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 174 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 160, ποσοστό 91,95%, αφορούν υποθέσεις πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια και οι 14, ποσοστό 8,05%, περιπτώσεις εμπρησμού από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, όπως επισημαίνεται, παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις της νομοθεσίας.

Τέλος, η Πυροσβεστική υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να προκαλείται από ανθρώπινη αμέλεια. Όπως τονίζει, η αυστηρή τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή κάθε δραστηριότητας που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.