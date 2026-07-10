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Στενά του Ορμούζ: Λιγότερα πλοία, μεγαλύτερη αγωνία για πετρέλαιο και LNG
Ναυτιλία
17:03 - 10 Ιουλ 2026

Στενά του Ορμούζ: Λιγότερα πλοία, μεγαλύτερη αγωνία για πετρέλαιο και LNG

Reporter.gr Newsroom
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Η ναυτιλιακή κίνηση στα Στενά του Ορμούζ παρουσιάζει αισθητή επιβράδυνση, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και οι πρόσφατες επιθέσεις του Ιράν σε εμπορικά πλοία εντείνουν την ανησυχία της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας. Παρότι δεξαμενόπλοια μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και αργού πετρελαίου εξακολουθούν να διέρχονται από το στρατηγικής σημασίας πέρασμα, ο συνολικός αριθμός των πλοίων που κινούνται καθημερινά έχει υποχωρήσει αισθητά.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι ναυτιλιακές εταιρείες, οι κυβερνήσεις και οι αγορές ενέργειας παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, μετά τις επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον εμπορικών πλοίων και τα αμερικανικά αντίποινα, γεγονότα που έχουν αυξήσει σημαντικά το γεωπολιτικό ρίσκο σε μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη.

Σύμφωνα με στοιχεία των εταιρειών παρακολούθησης ναυτιλιακής δραστηριότητας Kpler και LSEG, τουλάχιστον πέντε δεξαμενόπλοια μεταφοράς LNG χωρίς φορτίο εισήλθαν στα Στενά του Ορμούζ τις τελευταίες ημέρες.

Μεταξύ αυτών βρίσκεται το GasLog Shanghai, το οποίο διαχειρίζεται η ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία GasLog, καθώς και τα Al Samriya, Al Dafna, Al Gattara και Al Rayyan, τα οποία συνδέονται με την QatarEnergy.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα GasLog Shanghai και Al Rayyan εισήλθαν πιθανότατα στη θαλάσσια δίοδο κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς στις 9 Ιουλίου βρίσκονταν εκτός της κύριας θαλάσσιας διαδρομής.

Αντίστοιχα, τα υπόλοιπα τρία πλοία της QatarEnergy είχαν εντοπιστεί τις προηγούμενες εβδομάδες στα ανοικτά των δυτικών ακτών της Ινδίας. Το Al Samriya και το Al Gattara είχαν καταγραφεί για τελευταία φορά στις 18-19 Ιουνίου, ενώ το Al Dafna στις 29 Ιουνίου.

Μέχρι στιγμής, ούτε η QatarEnergy ούτε η GasLog έχουν σχολιάσει τις κινήσεις των πλοίων.

Συνεχίζονται και οι μεταφορές αργού πετρελαίου

Παρά την αυξημένη ένταση, συνεχίζεται και η διέλευση μεγάλων δεξαμενόπλοιων μεταφοράς αργού πετρελαίου.

Την Πέμπτη, το πολύ μεγάλο δεξαμενόπλοιο (VLCC) Nissos Kea εισήλθε στα Στενά του Ορμούζ, ενώ το επίσης VLCC Lila Vadinar εξήλθε από τη θαλάσσια δίοδο, επιβεβαιώνοντας ότι η κυκλοφορία δεν έχει διακοπεί, αλλά πραγματοποιείται με αυξημένη προσοχή.

Νέα τακτική από το Ιράν – Πλοία αλλάζουν διαδρομές και σβήνουν τους πομποδέκτες

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η αλλαγή της τακτικής που φαίνεται να ακολουθεί το Ιράν.

Ο αναλυτής της Vortexa, Ξαβιέρ Τανγκ, επισημαίνει ότι, σε αντίθεση με την αρχική φάση της σύγκρουσης, η Τεχεράνη δεν στοχοποιεί πλέον αδιακρίτως όλα τα πλοία που διέρχονται από την περιοχή.

Αντίθετα, όπως αναφέρει, φαίνεται να επικεντρώνει τις επιθέσεις της σε πλοία που χρησιμοποιούν τη διαδρομή μέσω Ομάν, γεγονός που ωθεί ολοένα και περισσότερα πλοία είτε να επιλέγουν τη θαλάσσια οδό που βρίσκεται πλησιέστερα στις ιρανικές ακτές είτε να απενεργοποιούν τους δημόσιους πομποδέκτες εντοπισμού (AIS) κατά τη διέλευσή τους.

Πηγές της ναυτιλιακής βιομηχανίας αναφέρουν ότι αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των πλοίων που ταξιδεύουν με κλειστά συστήματα εντοπισμού, δυσκολεύοντας σημαντικά την παρακολούθηση της πραγματικής ναυτιλιακής κίνησης στην περιοχή.

Κατακόρυφη μείωση της κυκλοφορίας

Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και στα στοιχεία της Kpler.

Η ημερήσια κυκλοφορία δεξαμενόπλοιων μεταφοράς LNG και πετρελαίου υποχώρησε την Πέμπτη στα χαμηλότερα επίπεδα από τις 28 Ιουνίου.

Συγκεκριμένα:

Την Πέμπτη διήλθαν μόλις 10 πλοία.

Την Τετάρτη είχαν καταγραφεί 14 διελεύσεις.

Τη Δευτέρα είχαν περάσει 22 πλοία.

Η πτώση είναι ιδιαίτερα αισθητή αν συγκριθεί με το προηγούμενο δεκαπενθήμερο, όταν ο μέσος ημερήσιος αριθμός διελεύσεων είχε φτάσει τα 40 πλοία, το υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ, ΗΠΑ και Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Παρά την προσωρινή εκείνη αύξηση, η κίνηση εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά των φυσιολογικών επιπέδων πριν από τη σύγκρουση, όταν από τα Στενά του Ορμούζ διέρχονταν καθημερινά περίπου 125 έως 140 πλοία.

Η Ιαπωνία μειώνει την παρουσία της στον Περσικό Κόλπο

Παράλληλα, περιορίζεται αισθητά και η παρουσία ιαπωνικών πλοίων στην περιοχή.

Ο υπουργός Μεταφορών της Ιαπωνίας, Γιασούσι Κανέκο, ανακοίνωσε ότι 22 πλοία που σχετίζονται με την Ιαπωνία, μεταξύ των οποίων έξι πολύ μεγάλα δεξαμενόπλοια μεταφοράς πετρελαίου, εγκατέλειψαν τα Στενά του Ορμούζ μεταξύ 7 και 9 Ιουλίου.

Ως αποτέλεσμα, στον Περσικό Κόλπο παραμένουν πλέον μόλις τέσσερα ιαπωνικών συμφερόντων πλοία.

Εκπρόσωπος της Ένωσης Πλοιοκτητών της Ιαπωνίας ανέφερε ότι, κατά την έναρξη της κρίσης, στην περιοχή βρίσκονταν περίπου 45 πλοία που συνδέονταν με την Ιαπωνία, με περισσότερα από 1.100 μέλη πληρωμάτων.

Σήμερα, ο αριθμός αυτός έχει περιοριστεί σε τέσσερα πλοία, στα οποία επιβαίνουν περίπου 100 ναυτικοί, γεγονός που αντανακλά τη στρατηγική απομάκρυνσης των ιαπωνικών συμφερόντων από τη ζώνη υψηλού κινδύνου.

Αξιωματούχοι του ιαπωνικού υπουργείου Μεταφορών απέφυγαν να δώσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται, επικαλούμενοι λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας.

Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει εξαιρετικά ρευστή, με τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα να αξιολογεί καθημερινά τα επίπεδα κινδύνου, καθώς οποιαδήποτε νέα κλιμάκωση θα μπορούσε να επηρεάσει όχι μόνο τις θαλάσσιες μεταφορές, αλλά και την παγκόσμια αγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου.

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