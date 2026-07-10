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Στα «πράσινα» η Wall Street με ώθηση από τον τεχνολογικό κλάδο
Χρηματιστήρια
23:11 - 10 Ιουλ 2026

Στα «πράσινα» η Wall Street με ώθηση από τον τεχνολογικό κλάδο

Reporter.gr Newsroom
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Ο δείκτης S&P 500 ενισχύθηκε την Παρασκευή (10/7), με κύριο μοχλό ανόδου δύο μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, με την εβδομάδα να κλείνει με θετικό πρόσημο για την Wall Street.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow έκλεισε με κέρδη 0,29% στις 52.637,09 μονάδες, ο S&P 500 κινήθηκε ανοδικά κατά 0,40% στις 7.573,79 μονάδες και ο Nasdaq σημείωσε άνοδο 0,28% στις 26.281,61 μονάδες.

Σημαντική στήριξη στην άνοδο του S&P 500 προσέφερε η Nvidia, της οποίας η μετοχή ενισχύθηκε πάνω από 3%. Ισχυρή ήταν και η εικόνα της Meta Platforms, με τη μετοχή να καταγράφει άνοδο 6%, οδεύοντας προς την καλύτερη εβδομαδιαία επίδοσή της από τις αρχές του 2024. Η εξέλιξη αυτή ακολούθησε τη διατήρηση της σύστασης «buy» από την Bank of America, η οποία επισήμανε ότι, σύμφωνα με εσωτερικό υπόμνημα που περιήλθε στην κατοχή του Reuters, η Meta φαίνεται να βελτιώνει τη δομή κόστους των επενδύσεών της στην τεχνητή νοημοσύνη.

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ο S&P 500 οδεύει προς εβδομαδιαία άνοδο περίπου 1%, ενώ ο Nasdaq αναμένεται να κλείσει την εβδομάδα με κέρδη άνω του 1%. Αντίθετα, ο Dow Jones εξακολουθεί να καταγράφει οριακές εβδομαδιαίες απώλειες, μικρότερες του 1%.

Στο μεταξύ, η νοτιοκορεατική κατασκευάστρια τσιπ SK Hynix πραγματοποίησε την πρώτη της εμφάνιση στις αμερικανικές αγορές μέσω διαπραγμάτευσης των American Depositary Receipts (ADRs) στο Nasdaq. Η διαπραγμάτευση ξεκίνησε στα 170 δολάρια ανά τίτλο και αργότερα η μετοχή σημείωνε άνοδο περίπου 13%, ενώ η τιμή διάθεσης είχε οριστεί στα 149 δολάρια. Η εταιρεία έχει εκτοξευθεί φέτος χάρη στην ισχυρή ζήτηση για μνήμες υψηλών επιδόσεων που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, ορισμένοι επενδυτές εκφράζουν ανησυχίες ότι η νέα εισαγωγή ενδέχεται να αποσπάσει κεφάλαια από αμερικανικές εταιρείες του ίδιου κλάδου, όπως η Micron Technology.

Πριν από την είσοδο της SK Hynix στη Wall Street, οι αγορές της Ασίας-Ειρηνικού κινήθηκαν ανοδικά, με πρωταγωνιστή τη Νότια Κορέα. Ο δείκτης Kospi ενισχύθηκε κατά 2,5%, ενώ ο ιαπωνικός Nikkei 225 έκλεισε με άνοδο 1,2%. Αντίθετα, ο κινεζικός CSI 300 υποχώρησε κατά 1,96%, επηρεασμένος από τις απώλειες στους κλάδους της τεχνολογίας και της βιομηχανίας. Στην Ευρώπη, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση σχεδόν αμετάβλητος.

Παρά τις πρόσφατες πιέσεις που δέχθηκε ο κλάδος των ημιαγωγών, οι μετοχές του εξακολουθούν να καταγράφουν εντυπωσιακές αποδόσεις μέσα στο 2026. Η Micron έχει ήδη ενισχυθεί περισσότερο από 200% από την αρχή του έτους, ενώ οι Lam Research, Marvell Technology και Intel έχουν υπερδιπλασιάσει την αξία τους.

«Υπάρχει τεράστια ευφορία γύρω από την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης ήδη από το καλοκαίρι του 2023», δήλωσε ο Eric Parnell, επικεφαλής στρατηγικής αγορών της Great Valley Advisor Group. «Βρισκόμαστε ξεκάθαρα σε μια φάση άνθησης, όμως ανησυχώ σοβαρά ότι κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους θα μπορούσαμε να δούμε μια απότομη διόρθωση ή ακόμη και μια "φούσκα" που θα αρχίσει να ξεφουσκώνει».

Τέλος, όσον αφορά τις τιμές πετρελαίου, το αμερικανικό αργό WIT υποχώρησε κατά 0,79% στα 71,51 δολάρια το βαρέλι και το Brent αποδυναμώθηκε κατά 0,41% στα 75,99 δολάρια.

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