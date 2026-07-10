Θεσσαλονίκη: Παίκτρια του ΠΑΟΚ η 15χρονη που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ βυθίστηκε στο πένθος μετά τον τραγικό θάνατο της 15χρονης αθλήτριας Άννας-Μαρίας Πανταζώνη, η οποία έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο πατέρας της συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο.

Η νεαρή ποδοσφαιριστής αποτελούσε μέλος του γυναικείου ποδοσφαιρικού τμήματος του συλλόγου και συμμετείχε στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας. Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε βαθιά θλίψη σε ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ, με τον σύλλογο να εκφράζει τη συντριβή του μέσω επίσημης ανακοίνωσης.

«Η οικογένεια του ΠΑΟΚ πενθεί για την απώλεια ενός νέου παιδιού, μιας αθλήτριας που είχε ολόκληρη τη ζωή μπροστά της», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση, με τον σύλλογο να κάνει λόγο για έναν άδικο και αδιανόητο χαμό που συγκλόνισε αθλητές, προπονητές και διοίκηση.

Ως ένδειξη σεβασμού και φόρου τιμής στη μνήμη της Άννας-Μαρίας, ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την ακύρωση του προγραμματισμένου φιλικού αγώνα με τη Λουντογκόρετς στη Βουλγαρία. Παράλληλα, οι συναθλήτριές της θα αγωνίζονται με μαύρα περιβραχιόνια στους προσεχείς αγώνες, ενώ ο σύλλογος θα καταθέσει στεφάνι στη μνήμη της και σύσσωμο το γυναικείο ποδοσφαιρικό τμήμα θα παραστεί στην εξόδιο ακολουθία.

Ο ΠΑΟΚ γνωστοποίησε επίσης ότι θα ενημερώσει με νεότερη ανακοίνωση για τον τόπο και τον χρόνο της κηδείας, αποχαιρετώντας τη νεαρή αθλήτρια με το συγκινητικό μήνυμα: «Καλό ταξίδι Άννα-Μαρία…».