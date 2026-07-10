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Τραμπ: Η εκεχειρία με το Ιράν τελείωσε, αλλά οι συνομιλίες συνεχίζονται
Ειδήσεις
18:30 - 10 Ιουλ 2026

Τραμπ: Η εκεχειρία με το Ιράν τελείωσε, αλλά οι συνομιλίες συνεχίζονται

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον συμφώνησε να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η εκεχειρία μεταξύ των δύο χωρών «έχει λήξει».

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν μάς ζήτησε να συνεχίσουμε τις συνομιλίες. Συμφωνήσαμε να το κάνουμε, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες τους κατέστησαν απολύτως σαφές ότι η εκεχειρία αποτελεί πλέον παρελθόν», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

Η ακριβής σημασία της δήλωσης παραμένει ασαφής, καθώς μόλις το προηγούμενο βράδυ ο Λευκός Οίκος είχε διαμηνύσει ότι είναι διατεθειμένος να τηρήσει τους όρους του μνημονίου κατανόησης που υπέγραψε με την Τεχεράνη τον περασμένο μήνα, εφόσον πράξει το ίδιο και το Ιράν. Μια εύθραυστη εκεχειρία βρίσκεται σε ισχύ από τις αρχές Απριλίου.

Η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου θεωρήθηκε από πολλούς ως προσπάθεια των συνεργατών του Τραμπ να μετριάσουν την προηγούμενη δήλωσή του, νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ότι το μνημόνιο «έχει τελειώσει».

Η νέα ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου δείχνει ότι επιμένει στη θέση πως η συμφωνία έχει ουσιαστικά λήξει, ακόμη κι αν οι συνομιλίες με την Τεχεράνη συνεχίζονται, επιδιώκοντας να αυξήσει την πίεση προς το ιρανικό καθεστώς.

Παράλληλα, ο Τραμπ εμφανίζεται αποφασισμένος να αποτρέψει μια νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Την Τετάρτη υποστήριξε ότι οποιαδήποτε νέα ένταση με το Ιράν θα είναι σύντομη και δεν θα οδηγήσει σε γενικευμένη επανάληψη του πολέμου.

Οι επικριτές του, πάντως, εκτιμούν ότι οι δηλώσεις αυτές αποκαλύπτουν πως η Τεχεράνη εξακολουθεί να διαθέτει σημαντική διαπραγματευτική ισχύ απέναντι στις ΗΠΑ, γνωρίζοντας ότι ο Τραμπ δεν επιθυμεί εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο τον Νοέμβριο.

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