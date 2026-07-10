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Δωμάτια Κήπου: Πώς να μεγαλώσετε το σπίτι σας χωρίς ανακαίνιση
Magazino
21:30 - 10 Ιουλ 2026

Δωμάτια Κήπου: Πώς να μεγαλώσετε το σπίτι σας χωρίς ανακαίνιση

Reporter.gr Newsroom
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Τα δωμάτια κήπου (garden rooms) είναι η νέα μεγάλη τάση στην αρχιτεκτονική που σας επιτρέπει να αποκτήσετε έναν αυτόνομο, premium χώρο στην αυλή σας.

Ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το σπίτι μας έχει αλλάξει ριζικά τα τελευταία χρόνια. Ένα σπίτι δεν είναι πλέον απλώς ένας χώρος για φαγητό και ύπνο. Έχει μετατραπεί σε γραφείο, γυμναστήριο, δημιουργικό εργαστήριο, αίθουσα διδασκαλίας και, πάνω από όλα, σε ένα καταφύγιο από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας.

Αυτή η μεταστροφή ώθησε τους ιδιοκτήτες να αναζητήσουν έξυπνους και πρακτικούς τρόπους για να κερδίσουν περισσότερο ωφέλιμο χώρο, χωρίς όμως να μπλέξουν με τις χρονοβόρες και κοστοβόρες παραδοσιακές επεκτάσεις (π.χ. προσθήκη ορόφου ή δωματίου).

Διαβάστε περισσότερα στο mamamia.gr.

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