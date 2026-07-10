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Marfin: Στην Ευελπίδων οι δύο συλληφθέντες – Το ανώνυμο email που «ξεκλείδωσε» την υπόθεση
Ειδήσεις
18:03 - 10 Ιουλ 2026

Marfin: Στην Ευελπίδων οι δύο συλληφθέντες – Το ανώνυμο email που «ξεκλείδωσε» την υπόθεση

Reporter.gr Newsroom
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Ενώπιον των δικαστικών αρχών οδηγήθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής (10/7) οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για τον πολύνεκρο εμπρησμό στο υποκατάστημα της Marfin, στην οδό Σταδίου, στις 5 Μαΐου 2010.

Οι δύο κατηγορούμενοι αναχώρησαν λίγο μετά τις 17:00 από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ), υπό ισχυρή αστυνομική συνοδεία και με προορισμό τα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου οδηγήθηκαν για τις προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djuyn36chhnt?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), έπειτα από πολύχρονη έρευνα για την εμπρηστική επίθεση που είχε συγκλονίσει τη χώρα πριν από 16 χρόνια. Οι αστυνομικές επιχειρήσεις έγιναν σε περιοχές της Κυψέλης και του Χαλανδρίου, κατόπιν έκδοσης σχετικών ενταλμάτων σύλληψης από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Η υπόθεση αφορά τον εμπρησμό του υποκαταστήματος της Marfin στη συμβολή των οδών Σταδίου και Αιόλου, κατά τη διάρκεια των μεγάλων διαδηλώσεων της 5ης Μαΐου 2010. Από την επίθεση είχαν χάσει τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι της τράπεζας, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στο φλεγόμενο κτίριο, σε ένα από τα πλέον τραγικά περιστατικά της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.

Ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα προς τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στάθηκε σύμφωνα με πληροφορίες η αφορμή για την ανάσυρση της δικογραφίας της υπόθεσης της Marfin από το αρχείο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djuwsyvkzqtt?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο email κατονόμαζε ως υπαίτιους της φονικής επίθεσης τρία συγκεκριμένα πρόσωπα –τα δύο από τα οποία έχουν συλληφθεί, ενώ μια ακόμη γυναίκα που φέρεται να διαμένει στη Μεγάλη Βρετανία τα τελευταία χρόνια αναζητείται– καθώς και επιπλέον μέλη που φέρονται να ανήκουν στην ίδια εγκληματική ομάδα.

Κατά τις ίδιες πηγές, οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν, όπως και η 46χρονη που αναζητείται, είναι πρόσωπα γνωστά στις διωκτικές αρχές από τη δραστηριότητά τους στον αντιεξουσιαστικό χώρο.

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