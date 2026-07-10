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Frontex: 37% λιγότερες αφίξεις αλλά αμείωτη η τραγωδία στη Μεσόγειο με 1.300 νεκρούς μετανάστες
Ειδήσεις
17:54 - 10 Ιουλ 2026

Frontex: 37% λιγότερες αφίξεις αλλά αμείωτη η τραγωδία στη Μεσόγειο με 1.300 νεκρούς μετανάστες

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντική υποχώρηση κατέγραψαν οι παράτυπες διελεύσεις στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Frontex. Παρά τη μείωση, ο ανθρώπινος απολογισμός στη Μεσόγειο παραμένει βαρύς, καθώς σχεδόν 1.300 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους επιχειρώντας να φτάσουν στην Ευρώπη, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Η Frontex κατέγραψε λίγο περισσότερες από 49.000 ανιχνεύσεις παράτυπων διελεύσεων την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου, αριθμός μειωμένος κατά 37% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Ο Οργανισμός αποδίδει τη μείωση στην ενίσχυση της συνεργασίας με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης, καθώς και στα μέτρα που εφαρμόζονται για τον περιορισμό των αναχωρήσεων προς την Ευρώπη.

Ο εκτελεστικός διευθυντής της Frontex, Χανς Λέιτενς, επισήμανε ότι οι κοινές δράσεις με τις χώρες εταίρους έχουν περιορίσει τον αριθμό των σκαφών που επιχειρούν το επικίνδυνο ταξίδι προς την Ευρώπη, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι οι ανθρώπινες απώλειες στη θάλασσα εξακολουθούν να αποτελούν μια τραγική πραγματικότητα.

Παράλληλα, από το πρώτο εξάμηνο του έτους εφαρμόζεται το νέο Σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, το οποίο προβλέπει ενιαίες διαδικασίες ελέγχου στα εξωτερικά σύνορα. Στο πλαίσιο αυτό, περίπου 3.800 στελέχη της Frontex υποστηρίζουν τα κράτη-μέλη στη διαδικασία ταυτοποίησης, συλλογής βιομετρικών στοιχείων και ελέγχου ταξιδιωτικών εγγράφων.

Η Ανατολική Μεσόγειος παραμένει η βασική διαδρομή

Η Ανατολική Μεσόγειος εξακολούθησε να αποτελεί τη σημαντικότερη μεταναστευτική οδό προς την ΕΕ, με περισσότερες από 16.600 καταγεγραμμένες διελεύσεις, αν και μειωμένες κατά 20% σε ετήσια βάση. Η Frontex επισημαίνει ότι η βελτίωση των καιρικών συνθηκών κατά τους θερινούς μήνες ενδέχεται να αυξήσει τις αφίξεις μέσω των θαλάσσιων διαδρομών από τη Λιβύη και την Τουρκία, συμπεριλαμβανομένου του διαδρόμου προς την Κρήτη.

Στην Κεντρική Μεσόγειο οι αφίξεις περιορίστηκαν σε περίπου 14.300, σημειώνοντας πτώση άνω του 50% σε σχέση με πέρυσι. Η Λιβύη παραμένει η βασική χώρα αναχώρησης, παρά τη συνεχιζόμενη αστάθεια στη δυτική ακτογραμμή της, ενώ οι περισσότεροι μετανάστες προέρχονται από το Μπαγκλαντές, τη Σομαλία και το Σουδάν.

Άνοδος στη Δυτική Μεσόγειο

Αντίθετα με τη συνολική ευρωπαϊκή εικόνα, η Δυτική Μεσόγειος παρουσίασε αύξηση 17%, με περίπου 7.900 παράτυπες διελεύσεις. Η Αλγερία διατήρησε τον ρόλο της ως βασικού σημείου αναχώρησης, ενώ οι Βαλεαρίδες Νήσοι αποτέλεσαν τον κυριότερο προορισμό. Σύμφωνα με τη Frontex, η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τη μετατόπιση των κυκλωμάτων διακίνησης μεταναστών, μετά την αυστηροποίηση των ελέγχων στο Μαρόκο και σε γειτονικές διαδρομές.

Ιδιαίτερα μεγάλη ήταν η μείωση στη διαδρομή της Δυτικής Αφρικής, όπου οι διελεύσεις περιορίστηκαν κατά 67%, φτάνοντας περίπου τις 3.700. Ο Οργανισμός αποδίδει την εξέλιξη στη στενότερη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισπανίας με τη Μαυριτανία, αλλά και στις πρόσφατες πρωτοβουλίες της Σενεγάλης και της Γκάμπιας για τον περιορισμό των αναχωρήσεων. Ωστόσο, προειδοποιεί ότι η πολιτική αβεβαιότητα στην περιοχή μπορεί να επηρεάσει εκ νέου τις μεταναστευτικές ροές.

Την ίδια στιγμή, οι απόπειρες διέλευσης της Μάγχης προς το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά 44%, σε περίπου 18.400 περιστατικά, με τη Frontex να εκτιμά ότι η πρόσφατη συμφωνία μεταξύ Βρετανίας και Γαλλίας θα ενισχύσει περαιτέρω την επιτήρηση των γαλλικών ακτών.

Αβεβαιότητα για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Η Frontex εκτιμά ότι είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τον αντίκτυπο των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή στις μεταναστευτικές ροές. Αν και η εκεχειρία του Ιουνίου δημιουργεί προσδοκίες αποκλιμάκωσης, οι εκτοπισμοί πληθυσμών και οι οικονομικές επιπτώσεις της σύγκρουσης ενδέχεται να οδηγήσουν σε αυξημένες μεταναστευτικές πιέσεις το προσεχές διάστημα.

Ο Οργανισμός διευκρινίζει ότι τα στοιχεία αφορούν καταγεγραμμένες ανιχνεύσεις παράτυπων διελεύσεων και όχι μοναδικά πρόσωπα, καθώς το ίδιο άτομο μπορεί να εντοπιστεί περισσότερες από μία φορές σε διαφορετικά σημεία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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