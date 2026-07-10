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Ιράν: Ο πόλεμος με τις ΗΠΑ δεν θα ολοκληρωθεί με την παράδοσή μας
Ειδήσεις
22:46 - 10 Ιουλ 2026

Ιράν: Ο πόλεμος με τις ΗΠΑ δεν θα ολοκληρωθεί με την παράδοσή μας

Reporter.gr Newsroom
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Ο πόλεμος μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών “δεν θα τελειώσει ποτέ με παράδοση του Ιράν”, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν στις συνομιλίες με την Ουάσινγκτον Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Isna.

«Το να τεθεί τέλος στον πόλεμο είναι μια προτεραιότητα για τις χώρες του κόσμου, αλλά ο καθένας πρέπει να γνωρίζει ότι η αναμέτρηση αυτή δεν θα τελειώσει ποτέ με μια παράδοση του Ιράν», δήλωσε, ενώ οι εχθροπραξίες ξανάρχισαν αυτή την εβδομάδα μεταξύ της χώρας του και των ΗΠΑ στον Κόλπο.

Οι ΗΠΑ κατηγόρησαν το Ιράν για επιθέσεις σε τρία πλοία εντός των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ, τα οποία έχουν γίνει μείζον θέμα της σύγκρουσης, και εξαπέλυσαν αντίποινα με πλήγματα κατά του Ιράν.

Η Τεχεράνη απάντησε στοχοποιώντας συμμάχους της Ουάσινγκτον στην περιοχή: το Κουβέιτ, όπου τουλάχιστον ένας άνθρωπος τραυματίστηκε, το Μπαχρέιν, την Ιορδανία ή ακόμη το Κατάρ, μια από τις μεσολαβήτριες χώρες στις προσπάθειες διευθέτησης της σύγκρουσης.

«Κάθε φορά που οι Αμερικανοί προδίδουν τη συμφωνία, εμείς είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι να αμυνθούμε, να κάνουμε μέτωπο εναντίον τους και να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα του ιρανικού λαού», πρόσθεσε ο Γαλιμπάφ, τονίζοντας ότι «δεν εμπιστεύεται τους Αμερικανούς».

Το Ιράν και οι ΗΠΑ υπέγραψαν στις 17 Ιουνίου ένα πρωτόκολλο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά της Τεχεράνης.

Έκτοτε, οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση αυτού του μνημονίου συνεννόησης.

Την ίδια ώρα η Αίγυπτος και το Κατάρ κάλεσαν τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις τους, όπως δήλωσε σήμερα το Κάιρο.

Σε τηλεφωνική συνομιλία, ο επικεφαλής της αιγυπτιακής διπλωματίας Μπαντρ Αμπντελάτι και ο Καταριανός ομόλογός του Μοχάμεντ μπεν Αμπντελραχμάν αλ Θάνι προέτρεψαν «όλες τις πλευρές να επιλέξουν την οδό της διπλωματίας και του διαλόγου και να επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις», σύμφωνα με ανακοίνωση του αιγυπτιακού υπουργείου Εξωτερικών.

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