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Ανδρουλάκης μέσω TikTok: Ο κ. Μητσοτάκης μάλλον δεν παρακολούθησε το… επεισόδιο για τη 13η σύνταξη
Πολιτική
18:49 - 10 Ιουλ 2026

Ανδρουλάκης μέσω TikTok: Ο κ. Μητσοτάκης μάλλον δεν παρακολούθησε το… επεισόδιο για τη 13η σύνταξη

Reporter.gr Newsroom
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Με ανάρτηση στην πλατφόρμα TikTok επέλεξε να απαντήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στις αιχμές του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με το δημοσιονομικό κόστος της πρότασης για την επαναφορά της 13ης σύνταξης.

Αξιοποιώντας το δημοφιλές trend #netflixdocumentary, ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι ο πρωθυπουργός είτε δεν παρακολούθησε είτε αγνόησε όσα παρουσίασε κατά την πρόσφατη εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για το ασφαλιστικό και τις προτάσεις του κόμματος προς τους συνταξιούχους.

«Ο κ. Μητσοτάκης φαίνεται πως έχασε το... επεισόδιο ή, ίσως, αναζητά δικαιολογίες για να αποκρύψει ότι δεν προτίθεται να επαναφέρει ποτέ τη 13η σύνταξη», αναφέρει χαρακτηριστικά στο βίντεο.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημειώνει ακόμη ότι στην εκδήλωση του κόμματος είχαν παρουσιαστεί αναλυτικά τόσο το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των προτεινόμενων μέτρων όσο και το δημοσιονομικό τους κόστος, συμπεριλαμβανομένης της επαναφοράς της 13ης σύνταξης.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, απευθύνει με σκωπτικό τρόπο μήνυμα προς τον πρωθυπουργό, λέγοντας: «Να παίξει το βίντεο, λοιπόν...», παραπέμποντας στις σχετικές δηλώσεις του που είχαν προηγηθεί.

{https://www.tiktok.com/@nikos.androulakis/video/7660910839733472534}

Μετωπική ΝΔ-ΠΑΣΟΚ για τη 13η σύνταξη

Νωρίτερα, σε ανακοίνωσή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μέσω ανάρτησης στο Facebook καλεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκο Ανδρουλάκη, να καταθέσει επίσημη πρόταση νόμου για την επαναφορά της 13ης σύνταξης, προκειμένου αυτή να κοστολογηθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Ο κ. Μαρινάκης υποστηρίζει ότι η κυβερνητική εκτίμηση ανεβάζει το δημοσιονομικό κόστος της πλήρους επαναφοράς της 13ης σύνταξης στα 2,5 δισ. ευρώ ετησίως, επικαλούμενος στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού και της έκθεσης «ΗΛΙΟΣ». Όπως σημειώνει, η επίσημη κοστολόγηση από το ΓΛΚ θα αποσαφηνίσει το πραγματικό κόστος της πρότασης που παρουσιάζει το ΠΑΣΟΚ.

Παράλληλα, αμφισβητεί την εκτίμηση της Χαριλάου Τρικούπη ότι το μέτρο μπορεί να εφαρμοστεί με δημοσιονομική δαπάνη ύψους 450 εκατ. ευρώ, υποστηρίζοντας ότι το συγκεκριμένο ποσό δεν επαρκεί για την καταβολή 13ης σύνταξης σε περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους.

«Αυτός ίσως είναι και ο μόνος τρόπος για να καταλάβουν στο ΠΑΣΟΚ ότι είναι αδύνατον 450 εκατομμύρια να φτάνουν για να δώσουν 13η σύνταξη σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

ΠΑΣΟΚ: Ο Πρωθυπουργός αποδείχτηκε ένας «γαλάζιος Κατρούγκαλος»

Το ΠΑΣΟΚ απάντησε σε άμεσο χρόνο, με τον εκπρόσωπο Τύπου, Κώστα Τσουκαλά να καρφώνει την κυβέρνηση στους συνταξιούχους, σημειώνοντας πως δεν πρόκειται να τους χορηγήσει 13η σύνταξη.

Αναλυτικότερα, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε:

«Ο μηχανισμός προπαγάνδας της Νέας Δημοκρατίας είναι θλιβερός μέσα στον πανικό του.

Ο Πρωθυπουργός και ο κ. Μαρινάκης έφτασαν στο σημείο να ρωτούν τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για την κοστολόγηση της 13ης σύνταξης που από χθες το βράδυ έχει δημόσια αναλύσει ο κ. Ανδρουλάκης παρουσιάζοντας τις 17 δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για του συνταξιούχους.

Το επαναλαμβάνουμε για να γίνει αντιληπτό:

Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται για επαναφορά της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις, τον πρώτο και τον τρίτο χρόνο διακυβέρνησης. Τον πρώτο χρόνο το κόστος ανέρχεται σε 420 εκ. ευρώ, επιπλέον του κόστους του επιδόματος των 300 ευρώ που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Τον τρίτο χρόνο το κόστος για τη δεύτερη δόση είναι 840 εκ. ευρώ.

Όπως πολύ καλά γνωρίζει ο κ. Μαρινάκης, το καθαρό κόστος της 13ης σύνταξης είναι 1,68 δισ. Από αυτά το κόστος της πρώτης χρονιάς είναι το μισό, 840 εκατομμύρια. Από αυτά η επιβάρυνση είναι μόνο 420 εκατομμύρια καθώς το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται ήδη με τα 300 ευρώ που θα χορηγήσει η κυβέρνηση.

Μας κάνει εντύπωση, που δεν γνωρίζει ο κ. Μαρινάκης τα κονδύλια τα οποία έχει αποφασίσει η κυβέρνηση που εκπροσωπεί.

Τον ενοχλεί που το ΠΑΣΟΚ έχει κοστολογημένες προτάσεις σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία που ως αντιπολίτευση έταζε κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου χωρίς καμία κοστολόγηση.

Οι συνταξιούχοι δεν ξεχνούν ποιος του εξαπάτησε.

Δεν ξεχνούν ποιος τους έλεγε να μην κάνουν αγωγές για τα αναδρομικά του 2015 -2016 και τελικά δεν τους έδωσε τίποτα.

Ο κ. Μητσοτάκης αδιαφόρησε πλήρως για τους συνταξιούχους. Σήμερα με αλχημείες τούς λέει καθαρά πως δεν έχει σκοπό να αποκαταστήσει τις αδικίες. Επιβεβαιώνει πως δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας «γαλάζιος Κατρούγκαλος».

Τελικά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αρνείται την επαναφορά της 13ης σύνταξης; Να το πουν καθαρά στους συνταξιούχους».

Τελευταία τροποποίηση στις 10/07/2026 - 19:00
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