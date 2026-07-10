Το δίδυμο Τσακίρη - Πιερρακάκη έβαλε την Ελλάδα στο νέο ευρωπαϊκό παιχνίδι των €80 δισ.

Δεν ήταν μια ακόμη συμφωνία που πάρθηκε στις Βρυξέλλες. Ήταν μια από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές αποφάσεις των τελευταίων ετών για το μέλλον της καινοτομίας, της τεχνολογίας και της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Και η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά, στην πρώτη γραμμή.

Η νέα ευρωπαϊκή επενδυτική πρωτοβουλία, που φιλοδοξεί να κινητοποιήσει έως και 80 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση περισσότερων από 1.500 ταχέως αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων τεχνολογίας, αποτελεί ουσιαστικά την απάντηση της Ευρώπης στον έντονο ανταγωνισμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ασία. Για πρώτη φορά επιχειρείται, σε τόσο μεγάλη κλίμακα, να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε οι ευρωπαϊκές εταιρείες με υψηλή τεχνολογία να βρίσκουν τα κεφάλαια που χρειάζονται χωρίς να αναγκάζονται να αναζητούν επενδυτές εκτός Ευρώπης ή να μεταφέρουν την έδρα τους σε άλλες αγορές.



Με άλλα λόγια, η Ευρώπη αποφάσισε να επενδύσει στις δικές της δυνάμεις.



Σε αυτό το ευρωπαϊκό σχέδιο η ελληνική παρουσία δεν ήταν δεδομένη. Σύμφωνα με πληροφορίες, προηγήθηκε στενός συντονισμός ανάμεσα στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Γιάννη Τσακίρη.



Ο Κυριάκος Πιερρακάκης αντιμετώπισε εξαρχής την πρωτοβουλία ως μια στρατηγική ευκαιρία για τη χώρα. Η επιλογή της Ελλάδας να συμμετάσχει ενεργά δεν αφορά μόνο μια ακόμη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Αποτελεί μια πολιτική επιλογή που τοποθετεί τη χώρα στον πυρήνα της νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την τεχνολογία, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα.



Από την πλευρά του, ο Γιάννης Τσακίρης αξιοποίησε τη βαθιά γνώση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων και την εμπειρία που απέκτησε τόσο ως μέλος της ελληνικής κυβέρνησης όσο και σήμερα από τη θέση του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Άλλωστε, όσοι παρακολουθούν την πορεία του γνωρίζουν ότι υπήρξε από τα πρόσωπα που συνέβαλαν στην οικοδόμηση του σύγχρονου ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις ώστε ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε επενδυτικά κεφάλαια και διεθνείς αγορές.



Η συνεργασία των δύο φαίνεται ότι λειτούργησε συμπληρωματικά αλλά και με απόλυτη επιτυχία . Από τη μία, η πολιτική βούληση του υπουργείου Οικονομικών να τοποθετήσει την Ελλάδα στις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Από την άλλη, η θεσμική γνώση και η ευρωπαϊκή εμπειρία του Τσακίρη, που συνέβαλαν ώστε η χώρα να είναι ανάμεσα στα κράτη που διαμορφώνουν το νέο επενδυτικό τοπίο της Ευρώπης.



Αν το σχέδιο πετύχει, θα δημιουργηθεί μια νέα ευρωπαϊκή αγορά μεγάλων επενδύσεων στην τεχνολογία, ικανή να κρατήσει στην Ευρώπη τις πιο καινοτόμες επιχειρήσεις της, να δημιουργήσει νέους τεχνολογικούς κολοσσούς και να μειώσει την εξάρτηση της ευρωπαϊκής οικονομίας από ξένα επενδυτικά κεφάλαια. Πρόκειται για μια στρατηγική επιλογή που συνδέεται άμεσα με την οικονομική αυτονομία, την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις επόμενες δεκαετίες.



Για την Ελλάδα, τα οφέλη είναι ακόμη πιο συγκεκριμένα. Περισσότερα διαθέσιμα κεφάλαια για επιχειρήσεις που αναπτύσσονται γρήγορα, μεγαλύτερη δυνατότητα να παραμείνουν στη χώρα εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, καλύτερες προοπτικές για Έλληνες επιστήμονες και ένα ακόμη βήμα ώστε η ελληνική οικονομία να βασίζεται ολοένα και περισσότερο στην καινοτομία και λιγότερο στα παραδοσιακά μοντέλα ανάπτυξης.



Δεν είναι τυχαίο ότι στις Βρυξέλλες αρκετοί μιλούν για μια από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων τα τελευταία χρόνια.