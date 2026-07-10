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ΣΥΡΙΖΑ: Κανονικά θα συνεδριάσει το Σάββατο 11/7 η Κεντρική Επιτροπή μετά τις αντιδράσεις
Πολιτική
16:35 - 10 Ιουλ 2026

ΣΥΡΙΖΑ: Κανονικά θα συνεδριάσει το Σάββατο 11/7 η Κεντρική Επιτροπή μετά τις αντιδράσεις

Reporter.gr Newsroom
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Κανονικά θα πραγματοποιηθεί αύριο η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας του κόμματος, Φώτη Κουβέλη. Είχε προηγηθεί χθες βράδυ μήνυμα από το κόμμα στα μέλη της ΚΕ ότι ακυρώνεται η συνεδρίαση λόγω παραίτησης του Σωκράτη Φάμελλου.

Όπως εξήγησε σε δηλώσεις του στον Τύπο, εφόσον το αίτημα της σύγκλησης έγινε από το 25% των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, είναι «καταστατική υποχρέωση» να συνεδριάσει, ανεξάρτητα με το «εάν απουσιάζει ή δεν απουσιάζει ο πρόεδρος του κόμματος και εάν δεν θέλει τη λειτουργία της Κεντρικής Επιτροπής η αναπληρώτρια γραμματέας».

Σύμφωνα με πηγές του κόμματος, είχε προηγηθεί χθες βράδυ μήνυμα από το κόμμα στα μέλη της ΚΕ ότι ακυρώνεται η συνεδρίαση λόγω παραίτησης του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου.

Είχε προηγηθεί οργισμένο μήνυμα του Παύλου Πολάκη που δήλωνε την αντίθεση του στο μήνυμα που είχαν λάβει τα μέλη του κόμματος για αναβολή τονίζοντας: «Η συλλογή υπογραφών για τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής είναι απολύτως νόμιμη και με βάση το καταστατικό, αύριο θα γίνει όπως και δήποτε και παρά τις παράνομες ενέργειες της αναπληρώτηριας γραμματέως, η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής», καλώντας όλα τα μέλη της ΚΕ αύριο στις 10.30 στο ξενοδοχείο Wyndham ενώ, όπως είπε, θα υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής και μέσω zoom. Για να πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση, διευκρίνισε, πρέπει να συμμετάσχουν τουλάχιστον 130-135 μέλη.

{https://www.facebook.com/photo?fbid=10163823778934177&set=a.10151100911149177}

Στο ίδιο μήκος κύματος και η ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα που με ανάρτηση στο Facebook τονίζει: «Σιγά μην δεν κάνουμε αύριο Κεντρική Επιτροπή επειδή πήραμε αυτό το απαράδεκτο φιρμάνι - ακόμα ψάχνουμε ποιος είναι ο αποστολέας του. Ρώτησα (όχι πολύ ευγενικά ομολογώ) χτες στο επίσημο τσατ της Κοινοβουλευτικής Ομαδας κι απάντηση δεν πήρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι το αμπέλι κανενός. Θα είμαστε εκεί, αυριο Σάββατο στις 10:30. Ραβόμαστε».

Τελευταία τροποποίηση στις 10/07/2026 - 16:40
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