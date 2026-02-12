Τι είπαν Τασούλας και Τσίπρας για αναθεώρηση και τι γίνεται με το κόμμα

Η συνάντηση του Κώστα Τασούλα με τον Αλέξη Τσίπρα (12/2), στο πλαίσιο των επαφών του Προέδρου της Δημοκρατίας με τους πρώην Πρυθπουργούς, διήρκεσε περισσότερο από μιάμιση ώρα. Κατά πληροφορίες, μίλησαν για τις πολιτικές εξελίξεις, συμφώνησαν ότι η στάθμη της τοξικότητας παραμένει υψηλή και ότι θα πρέπει όλοι να συμβάλλουν ώστε να υποχωρήσει.

Συζήτηση έγινε φυσικά και για την Συνταγματική Αναθεώρηση, με ειδικότερη αναφορά στην ανάγκη να αναζητηθεί κοινός τόπος σε θέματα που φαίνεται ότι συμφωνούν όλοι, όπως είναι η ανάγκη για την αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, περί της ευθύνης υπουργών.

Ο Τασούλας υπενθύμισε στον Τσίπρα ότι ήδη από το 2006 είχε συνυπογράψει σχετική κοινοβουλευτική πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για αναθεώρηση του άρθρου 86. Επί της ουσίας του θέματος, ο Πρόεδρος υποστήριξε ότι θα πρέπει να αποδοθεί στη Δικαιοσύνη η πρωτοβουλία δίωξης πολιτικών προσώπων, χωρίς ωστόσο αυτή η νέα ρύθμιση να διευκολύνει την υπερβολή της «καταγγελιομανίας». Ο Αλέξης Τσίπρας δεν φάνηκε να έχει κάποια αντίρρηση ως προς την ουσία του θέματος, ωστόσο όσοι έχουν συζητήσει μαζί του το θέμα, λένε ότι δεν μοιάζει προς το παρόν διατεθειμένος να συμμετάσχει πιο ενεργά στο δημόσιο διάλογο για την αναθεώρηση, αφού δεν είναι βουλευτής και δεν έχει ακόμα ιδρύσει το κόμμα. Και πότε θα ιδρύσει το κόμμα; Η εντύπωση που δίνει είναι ότι δεν βιάζεται. Παρακολουθεί και λένε ότι μοιάζει βέβαιος ότι θα βρει τη βέλτιστη χρονική στιγμή...