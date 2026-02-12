ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τι είπαν Τασούλας και Τσίπρας για αναθεώρηση και τι γίνεται με το κόμμα
Ανεμοδείκτης
15:49 - 12 Φεβ 2026

Τι είπαν Τασούλας και Τσίπρας για αναθεώρηση και τι γίνεται με το κόμμα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η συνάντηση του Κώστα Τασούλα με τον Αλέξη Τσίπρα (12/2), στο πλαίσιο των επαφών του Προέδρου της Δημοκρατίας με τους πρώην  Πρυθπουργούς, διήρκεσε περισσότερο από μιάμιση ώρα. Κατά πληροφορίες, μίλησαν για τις πολιτικές εξελίξεις, συμφώνησαν ότι η στάθμη της τοξικότητας παραμένει υψηλή και ότι θα πρέπει όλοι να συμβάλλουν ώστε να υποχωρήσει.

Συζήτηση έγινε φυσικά και για την Συνταγματική Αναθεώρηση, με ειδικότερη αναφορά στην ανάγκη να αναζητηθεί κοινός τόπος σε θέματα που φαίνεται ότι συμφωνούν όλοι, όπως είναι η ανάγκη για την αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, περί της ευθύνης υπουργών.

Ο Τασούλας υπενθύμισε στον Τσίπρα ότι ήδη από το 2006 είχε συνυπογράψει σχετική κοινοβουλευτική πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για αναθεώρηση του άρθρου 86. Επί της ουσίας του θέματος, ο Πρόεδρος υποστήριξε ότι θα πρέπει να αποδοθεί στη Δικαιοσύνη η πρωτοβουλία δίωξης πολιτικών προσώπων, χωρίς ωστόσο αυτή η νέα ρύθμιση να διευκολύνει την υπερβολή της «καταγγελιομανίας». Ο Αλέξης Τσίπρας δεν φάνηκε να έχει κάποια αντίρρηση ως προς την ουσία του θέματος, ωστόσο όσοι έχουν συζητήσει μαζί του το θέμα, λένε ότι δεν μοιάζει προς το παρόν διατεθειμένος να συμμετάσχει πιο ενεργά στο δημόσιο διάλογο για την αναθεώρηση, αφού δεν είναι βουλευτής και δεν έχει ακόμα ιδρύσει το κόμμα. Και πότε θα ιδρύσει το κόμμα; Η εντύπωση που δίνει είναι ότι δεν βιάζεται. Παρακολουθεί και λένε ότι μοιάζει βέβαιος ότι θα βρει τη βέλτιστη χρονική στιγμή...

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:46

Ρούτε: «Επίθεση στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας» οι ενέργειες του Ιράν

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 18:33

BriQ Properties: 56% ανταπόκριση στο Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 18:24

Lamda Development: Πρόθεση άσκησης δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης του ΚΟΔ έκδοσης 2020 ύψους €320 εκατ.

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:19

Reuters: Το «πληθωριστικό» δίλημμα των κεντρικών τραπεζών – Τα αρνητικά πραγματικά επιτόκια

Αυτοδιοίκηση
22/05/2026 - 18:12

Δήμος Αθηναίων: Αναστολή λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Πρωταγόρα στο Παγκράτι – Διασφαλίστηκε η φιλοξενία των παιδιών

Ειδήσεις
22/05/2026 - 17:58

Final Four: Πανδαιμόνιο στο ΟΑΚΑ ενόψει του Ολυμπιακός – Φενερμπαχτσέ - Στις κερκίδες και η Γκιλφόιλ

Πολιτική
22/05/2026 - 17:55

ΥΠΕΘΟ: Η ελληνική ανάπτυξη «γκρεμίζει» το αφήγημα καταστροφολογίας του ΠΑΣΟΚ

Σχόλια Αγοράς
22/05/2026 - 17:44

Εβδομαδιαία κέρδη 1,1% στο ΧΑ – Οι μετοχές που ξεχώρισαν

Επιχειρήσεις
22/05/2026 - 17:40

Ο ιδιοκτήτης του Zara κοντά σε συμφωνία–μαμούθ €850 εκατ. στο Παρίσι

Πολιτική
22/05/2026 - 17:37

Επιστολή Λατινοπούλου προς ΕΕ: Καταδικάστε την Τουρκία για τη «Γαλάζια Πατρίδα»

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 17:35

Νέο επταετές ομολογιακό έως €350 εκατ. από τη LAMDA Development μέσω δημόσιας προσφοράς

Ειδήσεις
22/05/2026 - 17:30

ΗΠΑ: Καταρρέει η εμπιστοσύνη των καταναλωτών λόγω φόβων για νέο κύμα ακρίβειας

Ειδήσεις
22/05/2026 - 17:23

Λεπέν: Το ΝΑΤΟ πρέπει να στραφεί στην καταπολέμηση του ισλαμιστικού φονταμενταλισμού

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
22/05/2026 - 17:22

Οι ανανεωμένες οικογένειες παιχνιδιών ΣΚΡΑΤΣ είναι εδώ: Νέα παιχνίδια, νέα σχέδια, αναβαθμισμένη εμπειρία

Ειδήσεις
22/05/2026 - 17:18

Νέα σταυροφορία Τραμπ κατά της «εργαλειοποιημένης» Δικαιοσύνης

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 17:12

Wall προς ισχυρό κλείσιμο εβδομάδας: Άλμα δεικτών και αποκλιμάκωση ομολόγων

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 17:09

Interwood: «Φρένο» στην ΑΜΚ με αύξηση των προνομιούχων μετοχών

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:54

ΝΑΤΟ: Χαιρετίζει την αποστολή 5000 στρατιωτών από τις ΗΠΑ στην Πολωνία

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:53

Ρήγμα στον Καναδά: Η Αλμπέρτα ανοίγει τον δρόμο για δημοψήφισμα ανεξαρτησίας

Πολιτική
22/05/2026 - 16:43

Γεραπετρίτης σε Ελβετό ΥΠΕΞ: Εκτιμούμε τη στάση της Γενεύης στο Διεθνές Δίκαιο

Υγεία
22/05/2026 - 16:32

Προειδοποίηση από ΠΟΥ: Θα ήταν μεγάλο λάθος η υποτίμηση της εξάπλωσης του Έμπολα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
22/05/2026 - 16:32

Morgan Stanley για Metlen: Σύσταση υπεραπόδοσης με τιμή-στόχο €55 – Το στοίχημα του β’ εξαμήνου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:32

Ολλανδία: «Μπλοκάρει» προϊόντα από ισραηλινούς οικισμούς στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:16

Τα εμπορικά deal της Ευρώπης και το «καμπανάκι» του Ντράγκι

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:15

Νέα ένταση Κούβας – ΗΠΑ: Μαζική διαδήλωση στην Αβάνα για τις κατηγορίες κατά του Ραούλ Κάστρο

Επιχειρήσεις
22/05/2026 - 16:08

Μπρατάκος: Οι προοπτικές συνεργασίας Ελλάδας και Αλβανίας εκτείνονται σε κρίσιμους αναπτυξιακούς τομείς

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:03

«Παράθυρο» από Σουηδία για εμπλοκή ΝΑΤΟ στην επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ

Πολιτική
22/05/2026 - 15:55

Βορίδης κατά Σαμαρά: Η Τουρκία αντιδρά επειδή η Ελλάδα ασκεί ενεργή εξωτερική πολιτική

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 15:54

Alter Ego: Επιστροφή κεφαλαίου €0,09 ανά μετοχή προς έγκριση από τη ΓΣ

Επιχειρήσεις
22/05/2026 - 15:53

OEE-ΟΔΙΠΥ: Παρουσίασαν το Εθνικό Πλαίσιο Προτύπων Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ