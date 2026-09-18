Αποκάλυψη ΠΑΣΟΚ για Πλεύρη: Είχε ιδρύσει σωματείο με τους γιατρούς του Μαζωνάκη το 2012

Συνέχεια στο ζήτημα της γνωριμίας του Θάνου Πλεύρη και των δύο γιατρών που κατά φαινόμενα ευθύνονται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, δίνει το ΠΑΣΟΚ, αποκαλύπτοντας έγγραφο που αποδεικνύει πως η σχέση του νυν Υπουργού Μετανάστευσης με το ζευγάρι των γιατρών χρονολογείται πολύ πριν το 2016 που ο ίδιος δήλωσε ότι τους είχε επισκεφτεί για ιατρικούς λόγους.

Υπενθυμίζεται πως ο Θάνος Πλεύρης έχει δηλώσει ότι είχε επισκεφθεί το συγκεκριμένο ιατρείο ως ασθενής το 2016, οπότε και είχε χρειαστεί κάποιον αιματολόγο – παθολόγο, μετά από μία μεγάλη περιπέτεια με την υγεία του. Όπως είπε, ο γιατρός του πρότεινε να αλλάξει τη διατροφή του, ώστε να ανέβουν οι τιμές που είχαν διαταραχθεί.

«Τον κύριο Θεοδωρόπουλο τον ξέρω. Τον Ηλία Θεοδωρόπουλο τον ξέρω ως αιματολόγο-παθολόγο. Και θα σας πω και πώς τον έχω γνωρίσει. Όταν είχα περάσει την περιπέτεια της υγείας μου τη μεγάλη, μετά οι τιμές μου στο αίμα είχαν πολλά προβλήματα. Οπότε, μεταξύ των γιατρών που συμβουλεύτηκα ήταν και ο κύριος Θεοδωρόπουλος, ο οποίος οφείλω να πω ότι δεν μου πρότεινε καμία θεραπεία απολύτως, τίποτα. Απλώς μου πρότεινε έναν τρόπο διατροφής για να ανέβουν οι τιμές», ανέφερε ο υπουργός σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24, την Τρίτη (15/9).

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Ο ίδιος, μάλιστα, είπε πως την ημέρα που έγινε γνωστός ο θάνατος του δημοφιλούς τραγουδιστή στο συγκεκριμένο ιατρείο, επικοινώνησε με τον κ. Θεοδωρόπουλο τηλεφωνικά, προκειμένου να μάθει τι συνέβη.

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«Ακόμα και προχθές, όταν έγινε το συμβάν και βγήκε και είδα ότι είναι ο συγκεκριμένος γιατρός, επιχείρησα κιόλας να επικοινωνήσω να μάθω τι έγινε. Είχε πεθάνει ο Μαζωνάκης στο ιατρείο του. Δεν επιθυμούσε ο ίδιος να μιλήσει. Δεν είχαμε επικοινωνία», είπε.

Ωστόσο, το ΠΑΣΟΚ φέρνει στο «φως» έγγραφο που αποδεικνύει πως η γνωριμία του κ. Πλεύρη με το ζευγάρι των ιατρών ήταν πολύ προγενέστερη και συγκεκριμένα συνέβη το 2012, όταν ο ίδιος μαζί με τους δύο γιατρούς συμμετείχαν ως ιδρυτικά μέλη στο σωματείο «Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο».

«Μάλιστα ο κ. Πλεύρης εμφανίζεται να είναι μαζί με τους δύο κατηγορουμένους, τα τρία από τα πέντε μέλη της προσωρινής διοίκησης που από κοινού αιτήθηκαν από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών την επικύρωση του από 3-6-2012 καταστατικού του σωματείου», αναφέρει η Χαριλάου Τρικούπη, ζητώντας εξηγήσεις από τον κ. Πλεύρη:

«Ο υπουργός οφείλει να διευκρινίσει γιατί είπε ψέματα για την χρονολογία της γνωριμίας του μαζί τους και αν ήταν σε γνώση του ότι οι δύο γιατροί εκτελούσαν παράνομες ιατρικές πράξεις».

«Η υπόθεση είναι πολύ σοβαρή και τα ερωτήματα που ανακύπτουν, ζητούν απαντήσεις», καταλήγει το ΠΑΣΟΚ.

Παρακάτω τα σχετικά έγγραφα: