Ο Τσίπρας έφυγε με ωραία δώρα - και την συμπάθεια της μητέρας του Κώστα Τασούλα - από το Προεδρικό
13:12 - 13 Φεβ 2026

Άγγελος Κωβαίος
Όπως φάνηκε, στον Αλέξη Τσίπρα δεν άρεσαν και πολύ οι διαρροές από το Προεδρικό Μέγαρο μετά τη συνάντηση που είχε την Πέμπτη με τον Κώστα Τασούλα και προσπάθησε με δικές του διαρροές να κάνει διευκρινίσεις.

Τι δεν του άρεσε; Η αίσθηση που καλλιεργήθηκε, ότι δεν θα διαφωνούσε με μία αναθεώρηση του άρθρου 86, περί ευθύνης υπουργών. Δηλαδή, είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα συμφωνούσε με τίποτε, αλλά αυτό που βασικά ισχύει είναι ότι όλα αυτά είναι λόγια του αέρα, αφού πρώτα θα πρέπει να φτιάξει ένα κόμμα και να μπει στη Βουλή, για να έχει λόγο για όλα αυτά.

Πάντως, δεν πρέπει να υποτιμάται (από τον ίδιο και γενικώς) ότι ο Πρόεδρος τον περιποιήθηκε ιδιαιτέρως, πιθανώς λόγω της κοινής ηπειρώτικης καταγωγής τους… Κατά πληροφορίες, του πρόσφερε τσίπουρο, όμως ο Αλέξης Τσίπρας προτίμησε τσάι. Επιπλέον, του χάρισε ένα δακτυλογραφημένο σε γραφομηχανή διήγημα οκτώ σελίδων, που είχε γράψει ο Ευάγγελος Αβέρωφ τον Σεπτέμβριο του 1980 με τίτλο «Η Επιστροφή στην Ιθάκη» και του είπε: «Στο διήγημα αυτό του Αβέρωφ ο Οδυσσέας αφού έφτασε στην Ιθάκη, μετά από λίγο καιρό ξεκίνησε ξανά για νέες περιπέτειες διότι δεν μπορούσε να εξοικειωθεί με το καθισιό. Έτσι κι εσύ αφού έγραψες την «Ιθάκη» ξεκινάς τώρα για νέες περιπέτειες…»

Τα δώρα δεν σταμάτησαν εκεί. Εκτός από το διήγημα του Αβέρωφ, ο ΠτΔ προσέφερε στον πρώην Πρωθυπουργό και ένα κείμενο που έγραψε η μητέρα του, Βούλα Τασούλα, το οποίο το 2024 εκδόθηκε σε βιβλίο με τίτλο: «Μικρή Πορεία». Στο βιβλίο αυτό η μητέρα του Προέδρου περιγράφει την καταστροφική επίθεση των Γερμανών στο χωριό καταγωγής της, το ορεινό χωριό Ραφταναίοι Ιωαννίνων και το πώς οι κάτοικοι κατέφυγαν σε σπηλιές στα βουνά για να σωθούν. Η κυρία Τασούλα έχει πει στον Πρόεδρο υιό της ότι συμπαθεί τον Τσίπρα και γι’ αυτό παρήγγειλε να του χαρίσει αυτό το κείμενό της…

