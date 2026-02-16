Η εικόνα από την τελετή υπογραφής με την Chevron τα λέει όλα

«Μία εικόνα, χίλιες λέξεις» λέει το γνωστό ρητό και κάποιες φορές η ισχύς του είναι προφανής.

Αυτό είναι ορατό στα στιγμιότυπα από την υπογραφή των συμβάσεων παραχώρησης αποκλειστικών δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, για τις θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου, στην κοινοπραξία της αμερικανικής Chevron με την HELLENiQ Energy.

Η ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια: το ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπήθηκε από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου (πρώτος αριστερά στη φωτογραφία), και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων, Αριστοφάνη Στεφάτο (πρώτος δεξιά). Εκ μέρους των παραχωρησιούχων, τις συμβάσεις υπέγραψαν ο αντιπρόεδρος της Chevron, Γκάβιν Λιούις (δεύτερος από δεξιά), και ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENIQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισιης (δεύτερος από αριστερά). Όλα αυτά, υπό το βλέμμα του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. Εκρόσωπος της αμερικανικής κυβέρνησης δεν υπήρχε και ο λόγος είναι απλός, δεν υπάρχει ανάμιξη, είναι μία συμφωνία B2G, δηλαδή μεταξύ μίας εταιρείας και της κυβέρνησης. Ετσι γίνονται οι δουλειές στην εποχή του Τραμπ. Η παρουσία της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έχει άλλη σημασία, εν προκειμένω…