Πόσα περιθώρια έχει ο Μητσοτάκης να δυσαρεστήσει το Κέντρο;

Η συνέντευξη του Γιάννη Στουρνάρα στην Ομάδα Αλήθειας προκάλεσε έναν πολιτικό σάλο, αναμενόμενο ίσως, ειδικότερα δε σε ό,τι αφορά την αντίδραση του Αλέξη Τσίπρα, οποίος ψάχνει εναγωνίως εχθρούς και μάλλον στρέφεται στους ίδιους με την περίοδο 2012-2019.

Κατά τον πρώην Πρωθυπουργό, η συνέντευξη του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας ήταν μία προσπάθεια να δώσει ο Στουρνάρας «διαπιστευτήρια» στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ώστε να τον προτείνει για μία νέα θητεία στο τέλος της προσεχούς άνοιξης. Λες και έχει ανάγκη ο διοικητής να δώσει διαπιστευτήρια και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο.

Μπορεί όμως να το δει κανείς και αντίστροφα. Πόσο ανώδυνο από πολιτικής άποψης θα ήταν να μην προτείνει ο Πρωθυπουργός τον Γιάννη Στουνάρα για μία ακόμη θητεία; Δεν θα του φτάνει ένας δυσαρεστημένος πολιτικός παράγοντας από τον κεντρώο χώρο, ο Βαγγέλης Βενιζέλος, που δεν τον επέλεξε για υποψήφιο Πρόεδρο της Δημοκρατίας;