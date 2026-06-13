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Μπάσκετ: Πρωταθλητές Ελλάδας οι «ερυθλόκευκοι» με 89-85 έναντι του Παναθηναϊκού
Magazino
20:54 - 13 Ιουν 2026

Μπάσκετ: Πρωταθλητές Ελλάδας οι «ερυθλόκευκοι» με 89-85 έναντι του Παναθηναϊκού

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε μία από τις πιο επιτυχημένες σεζόν της ιστορίας του, επικρατώντας με 89-85 του Παναθηναϊκού στον 5ο τελικό που διεξήχθη στο ΣΕΦ το Σάββατο (13/6) και κατακτώντας τη Stoiximan GBL για 16η φορά, μετά και την κατάκτηση της EuroLeague.  

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πήρε σημαντικό προβάδισμα από νωρίς, επιβάλλοντας τον ρυθμό της για μεγάλο διάστημα του αγώνα και φτάνοντας ακόμη και στο +20 (59-39).

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Παρότι ο Παναθηναϊκός αντέδρασε δυναμικά και μείωσε τη διαφορά, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την ανατροπή, λόγω έλλειψης δυνάμεων και λύσεων στα κρίσιμα σημεία.

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Οι «ερυθρόλευκοι» σφράγισαν τη νίκη και έκλεισαν τη χρονιά με τους δύο βασικούς στόχους τους, ενώ ο Παναθηναϊκός παρουσίασε ανταγωνιστικό πρόσωπο στη σειρά των τελικών, αλλά περιορίστηκε στην κατάκτηση του Κυπέλλου και καλείται πλέον να προχωρήσει σε ανασύνταξη ενόψει της νέας σεζόν.

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Τελευταία τροποποίηση στις 13/06/2026 - 20:55
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