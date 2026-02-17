ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Συνάντηση Σαμαρά – Τασούλα: «Πυρά» κατά Μητσοτάκη για ελληνοτουρκικά και Συνταγματική Αναθεώρηση
Πολιτική
15:02 - 17 Φεβ 2026

Συνάντηση Σαμαρά – Τασούλα: «Πυρά» κατά Μητσοτάκη για ελληνοτουρκικά και Συνταγματική Αναθεώρηση

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα είχε σήμερα, Τρίτη (17/2), στο Προεδρικό Μέγαρο ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ, Αντώνης Σαμαράς.   

Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον του κ. Σαμαρά, ο ίδιος εξέφρασε τις ανησυχίες του για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι η κυβέρνηση κινείται σε λάθος κατεύθυνση, και υποστήριξε ότι δεν μπορεί να υπάρξει συζήτηση αν η Τουρκία δεν αποδεχθεί το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Υποστήριξε, δε, ότι η πρόσφατη επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Άγκυρα, σε συνδυασμό με τις δηλώσεις που ακολούθησαν και την πραγματικότητα επί του πεδίου, επέτειναν την αίσθηση του κινδύνου της παγιοποίησης τετελεσμένων σε βάρος της Ελλάδας.

«Έχει κατανοήσει η κυβέρνηση ότι με συνεχείς αναφορές στη δήθεν “θετική ατζέντα” και με την επίκληση της συνθήκης των Αθηνών περί Φιλίας, “ξεπλένει” ουσιαστικά την Τουρκία στα μάτια της διεθνούς πολιτικής σκηνής και της κοινής γνώμης; Δεν βλέπει την κλιμάκωση των τουρκικών απαιτήσεων και διεκδικήσεων, όχι μόνο επί χάρτου αλλά και επί του πεδίου;», φέρεται να ανέφερε.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές από το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού, ο κ. Σαμαράς στάθηκε ιδιαίτερα και στην αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη περί επίλυσης των διαφορών με την Τουρκία σε «διεθνές δικαιοδοτικό όργανο», διερωτώμενος τι σημαίνει αυτή η διατύπωση, από τη στιγμή που η Άγκυρα δεν δέχεται το Δίκαιο της Θάλασσας και άρα – κατά τον ίδιο – δεν τίθεται ζήτημα περαιτέρω συζήτησης.

Φέρεται να σχολίασε, ακόμη, την αναφορά σε συνεργασία για το μεταναστευτικό με την Τουρκία, σημειώνοντας ότι παρατηρείται εργαλειοποίηση του ζητήματος από τους γείτονες, με πρόσφατο παράδειγμα την τραγωδία στη Χίο, όπου η Τουρκία από την πρώτη στιγμή έθεσε το ζήτημα δικαιοδοσίας στην έρευνα και διάσωση.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα ερωτήματα που προκύπτουν κατά οτν κ. Σαμαρά είναι: γιατί δεν καταδικάστηκε αυτή η εργαλειοποίηση; Γιατί δεν ζητήθηκε από την Τουρκία να αναλάβει τις ευθύνες της, ώστε να μην χρησιμοποιεί ανθρώπινες ζωές για πολιτικούς λόγους;

Παράλληλα, διερωτήθηκε τι σημαίνει η δέσμευση στην κοινή δήλωση για «μηχανισμούς επικοινωνίας» και για την «εξάλειψη αδικαιολόγητων πηγών έντασης προς αποφυγή κλιμάκωσης και κινδύνων» και έθεσε το ερώτημα εάν θα απαιτείται προσυνεννόηση για πλήθος ζητημάτων, όπως η θαλάσσια έρευνα, η χωροταξία και η πόντιση καλωδίων.

«Η Ελλάδα, άραγε, θεωρεί τις τουρκικές έρευνες στην περιοχή μεταξύ Λιβύης και Κρήτης πηγή έντασης; Το τουρκολιβυκό μνημόνιο; Το Κυπριακό;», φέρεται να σημείωσε ακόμη ο Αντώνης Σαμαράς.

Υπό το ίδιο πρίσμα, σχολίασε επικριτικά και την αναφορά ότι οι δύο χώρες είναι αποφασισμένες να αξιολογήσουν «υφιστάμενες ευκαιρίες συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας — ιδίως στη διασύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας και στις ανανεώσιμες πηγές — με στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας».

Αναρωτήθηκε εάν κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αποτελέσει τον δρόμο για τη συνδιαχείριση των ενεργειακών πηγών του διαδρόμου του Αιγαίου και της Α. Μεσογείου και να σημάνει την έμπρακτη αποδοχή της τουρκικής δικαιοδοσίας.

Σημείωσε, δε, πως ο Έλληνας πρωθυπουργός δεν καταδίκασε – κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων – την έκδοση Navtex επ’ αόριστον, η οποία διχοτομεί πρακτικά το Αιγαίο, ενώ εξίσου δηκτικά σχολίασε και την μη αναφορά εκ μέρους της ελληνικής πλευράς στις συνεχιζόμενες θηριωδίες εναντίον του Χριστιανικού πληθυσμού στη Συρία.

Ο κ. Σαμαράς τόνισε, επίσης, πως η «Ελλάδα έπρεπε εξαρχής να μετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ, πολύ περισσότερο από την ώρα που σε αυτό μετέχουν Τουρκία – Ισραήλ – Κύπρος – Βουλγαρία – Ιταλία και άλλες χώρες, και όχι να δίνει διαρκώς την εντύπωση ότι σύρεται».

Τέλος, για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, ανέφερε – σύμφωνα με τις ίδιες πηγές – ότι δεν «πρέπει αυτή να είναι αντικείμενο κομματικών στοχεύσεων και ότι δεν πρέπει να διεξάγεται με όρους καθαρά επικοινωνιακούς».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η εβδομαδιαία ανάρτηση που μοιάζει πλέον με αγγαρεία
Ανεμοδείκτης

Η εβδομαδιαία ανάρτηση που μοιάζει πλέον με αγγαρεία

Μητσοτάκης για δημογραφικό: €150 ανά παιδί τον Ιούνιο και νέο «Σπίτι μου» στον σχεδιασμό
Πολιτική

Μητσοτάκης για δημογραφικό: €150 ανά παιδί τον Ιούνιο και νέο «Σπίτι μου» στον σχεδιασμό

Καρυστιανού κατά ΕΕ για κάλυψη Μητσοτάκη: Καταγγελίες για κράτος δικαίου και αδράνεια των θεσμών
Πολιτική

Καρυστιανού κατά ΕΕ για κάλυψη Μητσοτάκη: Καταγγελίες για κράτος δικαίου και αδράνεια των θεσμών

Μητσοτάκης: «Οι Κύπριοι ψήφισαν σταθερότητα» – Συγχαρητήρια σε ΔΗ.ΣΥ. και Αννίτα Δημητρίου
Πολιτική

Μητσοτάκης: «Οι Κύπριοι ψήφισαν σταθερότητα» – Συγχαρητήρια σε ΔΗ.ΣΥ. και Αννίτα Δημητρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αυτοδιοίκηση
25/05/2026 - 15:22

Χαρδαλιάς για στήριξη της οικογένειας: €336 εκατ. σε 117.000 vouchers για 132.000 παιδιά

Εμπορεύματα
25/05/2026 - 15:15

Αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: «Βουτιά» έως 6% σε πετρέλαιο και αέριο – Άνοδος για μέταλλα

Ανεμοδείκτης
25/05/2026 - 15:01

Η εβδομαδιαία ανάρτηση που μοιάζει πλέον με αγγαρεία

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
25/05/2026 - 14:52

ΤτΕ: Άλμα 64,3% των ταξιδιωτικών εισπράξεων το α' τρίμηνο του 2026

Νομίσματα
25/05/2026 - 14:52

Σταθεροποίηση στα crypto με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή – Πέριξ των $77.000 το Bitcoin

Οικονομία
25/05/2026 - 14:37

Εγκρίθηκε η τρίτη θητεία Στουρνάρα: Μήνυμα στις τράπεζες για στήριξη της οικονομίας

Πολιτική
25/05/2026 - 14:18

ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε ο Γεωργόπουλος με μήνυμα συστράτευσης με Τσίπρα - Η καρδιά προηγείται

Ειδήσεις
25/05/2026 - 14:10

Reuters: Τραμπ και Γουόρς σε κοινή τροχιά «υψηλού ρίσκου» για οικονομία και ύφεση

Ειδήσεις
25/05/2026 - 14:07

Πάπας Λέων: Ηχηρές προειδοποιήσεις για την Τεχνητή Νοημοσύνη - Γιατί τη συγκρίνει με τον «Πύργο της Βαβέλ»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
25/05/2026 - 13:55

Eurobank: Έξι νέες δράσεις για το δημογραφικό στον Έβρο – Αιχμή το οικιστικό συγκρότημα Ορεστιάδας

Αναλύσεις
25/05/2026 - 13:50

Santander: Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ & Τιμή-στόχος στα 53€, με περιθώριο ανόδου 30%

Ακίνητα
25/05/2026 - 13:49

Eξοχικές κατοικίες στην Ελλάδα: Συνεχίζεται το ράλι της τιμής ανά τετραγωνικό (πίνακας)

Πολιτική
25/05/2026 - 13:42

Ασλανίδης για κόμμα Καρυστιανού: Εμείς δεν κάναμε τον Σύλλογο για προσωπικές φιλοδοξίες

Πολιτική
25/05/2026 - 13:32

Τσουκαλάς: Δεν είναι της στιγμής πρόταση δυσπιστίας - Το ΠΑΣΟΚ είναι το πραγματικό αντίβαρο

Πολιτική
25/05/2026 - 13:20

Μαρινάκης: Θα απαντήσουμε όταν λάβουμε την επιστολή Κοβέσι – Καμία έκπτωση σε κυριαρχικά δικαιώματα

Magazino
25/05/2026 - 13:18

Κάννες 2026: Ο Χρυσός Φοίνικας στο Fjord του Cristian Mungiu - Όλα τα βραβεία

Ανεμοδείκτης
25/05/2026 - 13:18

Πονηριές

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 13:15

MEGA BROKERS: Ο μεγαλύτερος Πράκτορας της αγοράς με κύκλο εργασιών 19,1 εκατ. ευρώ το 2025

Ειδήσεις
25/05/2026 - 13:13

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι 13 κατηγορούμενοι στις Σέρρες – Φυλάκιση 5 έως 26 μήνες με αναστολή

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
25/05/2026 - 13:08

Η «Συντροφιά» του Μπαρτζώκα

Ανεμοδείκτης
25/05/2026 - 13:04

Μια θλιβερή και αντιφατική παρακαταθήκη

Ναυτιλία
25/05/2026 - 13:03

Ξενοκώστας: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει ναυπηγικό κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου

Ειδήσεις
25/05/2026 - 12:51

FAO: Το Ορμούζ «φέρνει» πιο κοντά την επισιτιστική κρίση - Επάρκεια για μόλις 6-12 μήνες

Τεχνολογία
25/05/2026 - 12:45

EY: Αυξάνεται η υιοθέτηση της αυτόνομης Τεχνητής Νοημοσύνης, παρά τις ανησυχίες

Πολιτική
25/05/2026 - 12:38

Θεοδωρικάκος: Δημιουργούμε χιλιάδες θέσεις εργασίας στη ναυπηγική βιομηχανία και τη γαλάζια οικονομία

Ναυτιλία
25/05/2026 - 12:36

Κικίλιας: 51% περισσότεροι έκτακτοι έλεγχοι στα πλοία - Μηδενική ανοχή σε θέματα ασφάλειας

Πολιτική
25/05/2026 - 12:30

Η Μιλένα Αποστολάκη «πιέζει» τον Άρειο Πάγο για τους δανειολήπτες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 12:28

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Οι ΑΠΕ ρίχνουν τη χονδρική, αλλά όχι τους λογαριασμούς

Ειδήσεις
25/05/2026 - 12:26

Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου εισηγείται αναίρεση της αποφυλάκισης Γιωτόπουλου

Πολιτική
25/05/2026 - 12:24

Γεωργιάδης: «Η ΝΔ θα κριθεί από το έργο της» – Αιχμές για Τσίπρα, Κοβέσι & συνεργασίες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ