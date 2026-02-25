Ο Δένδιας σε γραμμή… Γερουλάνου και το μάλλον κακό τάιμινγκ

Δεν χρειάζεται και πολλή ανάλυση για να δει κανείς ότι τα παράπονα-ανησυχίες που εξέφρασε τις προάλλες ο Νίκος Δένδιας ήταν μία σαφής αιχμή για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στην ουσία, ο υπουργός Αμυνας σε γραμμή… Παύλου Γερουλάνου είπε ότι με τη σημερινή ηγεσία έχει κολλήσει η δημοσκοπική βελόνα της ΝΔ. Εδώ ξεκινούν ορισμένα άλλα παράδοξα. Το ένα είναι ότι στον Νίκο Δένδια δεν απάντησε ο συνήθης «ύποπτος» Αδωνις Γεωργιάδης. Δεν σημαίνει ότι δεν θα το κάνει βέβαια.

Το άλλο είναι ότι σε συνέχεια ενός σχολίου του κυβερνητικού εκπροσώπου, στον υπουργό Αμυνας απάντησε και μάλιστα σε σχετικά οξείς τόνους ένας απλός (πλην μητσοτακικός) βουλευτής, ο Μακάριος Λαζαρίδης, λέγοντας ότι αν υπάρχει δημοσκοπική στασιμότητα, ευθύνες θα πρέπει να έχουν και οι πρωτοκλασάτοι υπουργοί. Εντωμεταξύ, το τάιμινγκ του υπουργού Αμυνας ήταν μάλλον ατυχές, καθώς στις τελευταίες δημοσκοπήσεις (με όση αξία έχουν) η ΝΔ ανεβαίνει. Θα γίνουν τέτοιες συζητήσεις στο συνέδριο του Μαΐου; Πιθανότατα. Μπορεί να είναι χρήσιμες, μπορεί και όχι. Θα πρέπει πάντως να αρχίσει να αναρωτιέται κανείς πόσο θα αργήσουν στα αλήθεια οι εκλογές μετά από το συνέδριο…