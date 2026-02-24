Μαρινάκης: Δεν υπάρχει άλλη κυβέρνηση δεύτερης τετραετίας με τέτοια ανθεκτικότητα
Πολιτική
14:45 - 24 Φεβ 2026

Μαρινάκης: Δεν υπάρχει άλλη κυβέρνηση δεύτερης τετραετίας με τέτοια ανθεκτικότητα

Reporter.gr Newsroom
Στην πρόσφατη τοποθέτηση του Νίκου Δένδια σχετικά με τα ποσοστά της ΝΔ αναφέρθηκε και σήμερα (24/2) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος στο κόμμα και στην κυβέρνηση που να μην θέλει νέα νίκη της ΝΔ».  

«Δεν υπάρχει άλλη κυβέρνηση δεύτερης τετραετίας σε μια τέτοια συγκυρία που να έχει τέτοια ανθεκτικότητα», σημείωσε ακόμη ο κ. Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των κυβερνητικών συντακτών, ενώ προσπαθώντας να διασκεδάσει τις εντυπώσεις σχετικά με το ότι έχουν ανάψει τα αίματα στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος, είπε:

«Αντιλαμβάνομαι ότι η αποσπασματική παράθεση μέρους ομιλιών ή συνεντεύξεων κάποιου είναι κάτι που συμβαίνει. Απάντησα και ενώ επισήμανα ότι είναι μια ομιλία του κ. Δένδια σε κομματική εκδήλωση, βγήκαν στη συνέχεια διάφοροι τίτλοι, ότι απάντησα στον υπουργό κλπ. (…) Όπως φαίνεται, θα έχουμε μια καλή αφετηρία και ένα χρόνια μετά, όπως το 2023. Για να τα καταφέρουμε το μόνο που έχουμε είναι να δουλέψουμε και να προβάλουμε το κυβερνητικό έργο».

Όσο για την τοποθέτηση του κ. Λαζαρίδη ότι εάν ήταν ο ίδιος πρωτοκλασάτος Υπουργός, δεν θα έκανε τις δηλώσεις Δένδια, ο κ. Μαρινάκης είπε:

«Δεν έχω να προσθέσω κάτι. Ένα κυβερνητικό στέλεχος που είναι και εκλεγμένος βουλευτής, πολύ καλά κάνει και πηγαίνει σε κομματικές εκδηλώσεις, όπως κάνω και εγώ και ο κ. Λαζαρίδης και όλοι μας. Είναι δύο εντελώς διαφορετικού χαρακτήρα εκδηλώσεις, άλλο ο απολογισμός του κυβερνητικού έργου, άλλο η παρουσία σε μια κομματική εκδήλωση. Ούτως ή άλλως, όπως έχει πει και ο πρωθυπουργός, πρώτα εξελέγη πρόεδρος της ΝΔ και στη συνέχεια εξελέγη πρωθυπουργός. Περισσότερο το θέμα αυτό μεγεθύνθηκε τις τελευταίες μέρες, παρά υπάρχει πραγματικά. Ζητούμενο είναι ένα χρόνο μετά να έχουμε τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και ό,τι και να λέμε, οι πολίτες θα αποφασίσουν».

Σε άλλο σημείο, χαρακτήρισε ως πολύ σημαντική τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και ΗΠΑ, κ. Γεραπερίτη με Ρούμπιο και επισήμανε: «Ο κ. Γεραπετρίτης είναι από τους ελάχιστους υπουργούς Εξωτερικών που συναντά για δεύτερη φορά σε ένα χρόνο τον Αμερικανό ομόλογό του. Αυτό σημαίνει πολλά. Είναι και η καλύτερη απάντηση σε όσους είχαν σπεύσει να μιλήσουν για απομόνωση της Ελλάδας από τις ΗΠΑ».

Δεν καταργείται ο όρκος του ΠτΔ

Στη συνέχεια, διέψευσε δημοσίευμα της «Εστίας» ότι θα καταργηθεί ο όρκος του Προέδρου της Δημοκρατίας, λέγοντας:

«Αστεία δημοσιεύματα, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Άλλο ένα πρωτοσέλιδο που εντάσσεται στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας, δεν υπάρχει καμία τέτοια σκέψη ή πρόθεση της κυβέρνησης».

Τέλος, σχολιάζοντας τα επεισόδια στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, υποστήριξε πως άλλο βίντεο είδαμε κι άλλο είναι το σημείο της επίθεσης κατά του κ. Γεωργιάδη.

Ειδικότερα, είπε:

«Άλλο είναι το βίντεο που είδαμε τις τελευταίες μέρες και άλλο το σημείο που δέχθηκε επιθέσεις ο υπουργός. Σε σημερινή του συνέντευξη ήταν ξεκάθαρος. Δεν αναφερόταν στην πρώτη σκηνή βίας, αλλά στην πλάγια είσοδο που πήγε να μπει μετά. Όμως ασχολούμαστε πολύ με το δέντρο (που βεβαίως έχει τη σημασία του) και χάνουμε το δάσος. Χάσαμε πολλά χρόνια για να κάνει μια κυβέρνηση στα πανεπιστήμια να κάνουμε τα αυτονόητα, να μην υπάρχει άβατο. Μην ξεκινήσουμε να ψάχνουμε αν υπάρχουν άβατα και στην υγεία.

Είναι αυτονόητο το δικαίωμα κάθε πολίτη να διαμαρτύρεται και άλλο να εμποδίζεται ο υπουργός Υγείας ή οποιοσδήποτε πολίτης να μπαίνει στο νοσοκομείο. Είναι προφανές ότι ο υπουργός αναγκάζεται να αμύνεται όταν του επιτίθενται. Δεν μπορούμε να εξισώνουμε τον θύτη με το θύμα», κατέληξε.

