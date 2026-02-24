Ανάβουν τα αίματα ενόψει του συνεδρίου της ΝΔ - Αιχμές Λαζαρίδη για τη στάση Δένδια
Πολιτική
11:30 - 24 Φεβ 2026

Ανάβουν τα αίματα ενόψει του συνεδρίου της ΝΔ - Αιχμές Λαζαρίδη για τη στάση Δένδια

Reporter.gr Newsroom
«Ζεσταίνεται» το κλίμα λίγες ημέρες πριν από το συνέδριο της ΝΔ. Ο Νίκος Δένδιας άναψε φωτιές με την κριτική στην ηγεσία του κόμματος και η πλευρά Μητσοτάκη ανεβάζει τους τόνους.

Μετά την ομιλία του Νίκου Δένδια που εξέφρασε «προβληματισμό» για τα ποσοστά του κόμματος, αλλά και το... DNA της παράταξης, το Μέγαρο Μαξίμου απάντησε μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, πως κανένας πρωθυπουργός δεν ήταν τόσο ανθεκτικός όσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο βουλευτής της ΝΔ, κ. Μακάριος Λαζαρίδης, ένθερμος υποστηρικτής του Κυριάκου Μητσοτάκη πήρε τη σκυτάλη και τοποθετήθηκε ακόμη πιο αιχμηρά έναντι του Νίκου Δένδια.

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του κ. Δένδια για τα ποσοστά της ΝΔ είπε στον ρ/σ Παραπολιτικά πως «την Παρασκευή το βράδυ ήμουνα στην κοπή πίτας της ΝΔ στην Καβάλα δεν διαπίστωσα κανένα άγχος των φίλων και ψηφοφόρων της ΝΔ, δεν είδα να έχει αποκοπεί το DNA της παρατάξεως μας από τους πολίτες που παραδοσιακά είναι εκεί και στηρίζουν τη ΝΔ. Νομίζω ότι ούτε ο κ. Δένδιας θα είναι προβληματισμένος φαντάζομαι ειδικά μετά τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που μας δείχνουν σ ένα ποσοστό που ξεπερνάει το 31%. Θα συζητάμε τα ποσοστά της ΝΔ από συστάσεως του ελληνικού κράτους; Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα!»

Και πρόσθεσε: «Δεν υπάρχουν ζητήματα στην ΝΔ, η ΝΔ είναι ενωμένη περισσότερο από ποτέ. Στόχος μας είναι μια μάχη μια νίκη ούτως ώστε να υπάρξει η τρίτη θητεία της ΝΔ και το πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί ακραδάντως. Από εκεί και πέρα αν κάτι δεν πηγαίνει καλά στην ΝΔ, να πάρω την άποψη του κ. Δένδια τον οποίο τον σέβομαι και τον εκτιμώ, ευθύνεται ένας; Δηλαδή ευθύνεται για παράδειγμα ο αρχηγός της παράταξης, ο Πρωθυπουργός; Οι πρωτοκλασάτοι υπουργοί δεν έχουν ευθύνες; Αν ισχύει αυτό το οποίο λέει ο κ. Δένδιας φαντάζομαι ότι έχει κάνει κι εκείνος την αυτοκριτική του, έχει διαπιστώσει τι δεν έχει κάνει καλά ούτως ώστε η ΝΔ να μην είναι σε αυτή την κατάσταση που εκείνος υποστηρίζει και θα έχει κάνει και τις εισηγήσεις του. Αυτό φαντάζομαι, δεν είναι το λογικό αυτό;»

Επιπλέον είπε πως διαφωνεί με την επιλογή του Νίκου Δένδια να εκφραστεί έτσι δημόσια και εξέφρασε την άποψη πως αν υπάρχουν προβληματισμοί πρέπει να τίθενται στα όργανα του κόμματος και τον ίδιο τον πρωθυπουργό.

Σχετικά με όσους προετοιμάζονται για την... επόμενη μέρα στη ΝΔ είπε: «Θεωρώ θεμιτό σε κάθε πολιτικό να έχει τις δικές του φιλοδοξίες αρκεί να μην κάνουν κακό στην παράταξη. Αν κάποιος πιστεύει ότι μπορεί να ανατρέψει τον Κυρ. Μητσοτάκη όπου μετά από επτά χρόνια διακυβερνήσεως με σοβαρά προβλήματα και σοβαρές κρίσεις βρίσκεται 18 μονάδες μπροστά από το δεύτερο κόμμα αγγίζοντας το 32% νομίζω ότι δεν πρέπει να πατάει καλά πολιτικά. Αφήστε να γίνουν οι εθνικές εκλογές, ας έχουν όλοι τις θεμιτές φιλοδοξίες αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να ξέρουν ότι η αλλαγή στην ΝΔ αργεί πολύ ακόμα».

Το συνέδριο της ΝΔ θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 17 Μαΐου 2026 στην Αθήνα.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/02/2026 - 11:37
