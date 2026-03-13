Οι διαγραφές δεν έβλαψαν καμία ηγεσία, αλλά…

«Ο Ανδρουλάκης διέγραψε τον Κωνσταντινόπουλο», είναι μία είδηση που αξίζει να αναρωτηθεί κανείς, πόσους πραγματικά ενδιαφέρει.

Αυτό θα φανεί από τις εξελίξεις και από το αν αυτή η τρικυμία σε κομματικό φλιτζάνι θα πλήξει το ΠΑΣΟΚ, δημοσκοπικά σε πρώτη φάση, ή αν με κάποιο μαγικό τρόπο θα λειτουργήσει προωθητικά.

Ο επιβεβλημένος, πάντως, ψυχρός ρεαλισμός διδάσκει ότι οφείλει κανείς να μην παρασύρεται. Θα έπρεπε όλοι να γνωρίζουν, ότι οι διαγραφές σχεδόν ποτέ δεν έβλαψαν τις κομματικές ηγεσίες. Υπό προϋποθέσεις μπορεί και να τις ωφέλησαν. Προφανώς άλλα είναι τα ζητήματα του ΠΑΣΟΚ, ή θα τα δει ή θα συνεχίσει την πορεία του έτσι μίζερα και ξέπνοα…