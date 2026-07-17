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ΕΚΤΕΡ: Υπογραφή Δεύτερης Τροποποιητικής Σύμβασης για το έργο «Infinity, Six Senses Porto Heli»
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
20:30 - 17 Ιουλ 2026

ΕΚΤΕΡ: Υπογραφή Δεύτερης Τροποποιητικής Σύμβασης για το έργο «Infinity, Six Senses Porto Heli»

Reporter.gr Newsroom
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Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι υπεγράφη η Δεύτερη Τροποποιητική Σύμβαση της από 26.09.2025 σύμβασης εργολαβίας μεταξύ της Εταιρείας και της COSTA PERLA S.A., για την εκτέλεση του έργου «Infinity, Six Senses Porto Heli – Μετατροπή του υφιστάμενου ξενοδοχείου Costa Perla σε Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα Infinity 5* με Ειδική Τουριστική Υποδομή (Spa) και Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες», στη θέση «Κουβέρτα – Περλέ – Μπουρλότο» του Δήμου Ερμιονίδας, στο Πόρτο Χέλι Αργολίδας.

Με τη Δεύτερη Τροποποιητική Σύμβαση ανατίθεται στην Εταιρεία η εκτέλεση της δεύτερης φάσης του έργου (Work Package 2), η οποία περιλαμβάνει την κατασκευή του ξενοδοχείου και δώδεκα (12) πολυτελών κατοικιών. Το συνολικό συμβατικό τίμημα του έργου διαμορφώνεται σε €101.073.558,43, πλέον Φ.Π.Α., ενώ το συμβατικό τίμημα της δεύτερης φάσης (WP2) ανέρχεται σε €68.565.632,52, πλέον Φ.Π.Α. Η ολοκλήρωση του έργου θα πραγματοποιηθεί σταδιακά έως τον Μάρτιο του 2028.

Κατόπιν της υπογραφής της ανωτέρω σύμβασης, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων συμβάσεων της Εταιρείας διαμορφώνεται σε 277,6εκ. ευρώ.

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