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Πώς ο Τραμπ μπορεί να ξαναστείλει τους αγρότες στα μπλόκα
Ανεμοδείκτης
12:25 - 16 Μαρ 2026

Πώς ο Τραμπ μπορεί να ξαναστείλει τους αγρότες στα μπλόκα

Άγγελος Κωβαίος
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Οι εξελίξεις στον πόλεμο ΗΠΑ/Ισραήλ εναντίον του Ιράν είναι διαρκείς, απρόβλεπτες και ασύμμετρες. Και όλα γίνονται ακόμη πιο σύνθετα, όσο εξακολουθεί να υπάρχει δυσκολία να δει κανείς την επόμενη ημέρα – μεταφορικά και κυριολεκτικά.

Φέρνοντας την εικόνα στον δικό μας ελληνικό μικρόκοσμο, οι οικονομικές επιπτώσεις είναι ήδη ορατές, με τις ακαριαίες ανατιμήσεις στα καύσιμα, αλλά και σε ένα άλλο πεδίο, που θα επηρεάσει δραματικά τις τιμές των τροφίμων.

Πρόκειται για τις σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των λιπασμάτων, οι οποίες ανεβάζουν το κόστος παραγωγής στον αγροτικό τομέα και πλήττουν σε σημαντικό βαθμό τα εισοδήματα στον κλάδο. Όπως ήδη λέγεται, οι ανατιμήσεις αυτές έχουν σχεδόν εκμηδενίσει τις όποιες κυβερνητικές παροχές προς τους αγρότες, μετά τα πρόσφατα μπλόκα. Και κυβερνητικά στελέχη διαμηνύουν ότι τώρα μελετώνται πρόσθετα μέτρα στήριξης. Τα νέα μπλόκα είναι το τελευταίο που θα ήθελε τώρα η κυβέρνηση, καθώς κάποια στιγμή θα πλησιάζουν και οι εκλογές…

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