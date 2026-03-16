Τσιάρας: Ανοιχτό το ενδεχόμενο μέτρων στήριξης των αγροτών λόγω ανατιμήσεων σε λιπάσματα, ενέργεια

Ανοιχτό άφησε σήμερα (16/3) το ενδεχόμενο λήψης μέτρων στήριξης για τους αγρότες μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, επισημαίνοντας ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν οδηγήσει σε νέες αυξήσεις στο κόστος βασικών αγροτικών εφοδίων, όπως τα λιπάσματα.

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις μεταβολές στις διεθνείς αγορές, ιδιαίτερα την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και των λιπασμάτων που καταγράφεται την τελευταία εβδομάδα, και εξετάζει τις απαραίτητες κινήσεις για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Όπως εξήγησε, σημαντικό μέρος των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή λιπασμάτων προέρχεται από περιοχές της Μέσης Ανατολής, γεγονός που καθιστά την αγορά ιδιαίτερα ευάλωτη στις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι συνεχείς αυξήσεις στο κόστος ενέργειας και παραγωγικών εισροών δημιουργούν πιέσεις σε ολόκληρη την αλυσίδα της αγροτικής παραγωγής, επηρεάζοντας τόσο το κόστος καλλιέργειας όσο και συνολικά την οικονομική δραστηριότητα και την καθημερινότητα των πολιτών.