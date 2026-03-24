Το «όχι» του Φάμελλου στον Ανδρουλάκη εν αναμονή Τσίπρα

Το πολιτικό γεγονός του προσεχούς Σαββατοκύριακου θα είναι – εκτός απροόπτου – το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, όπου και αναμένεται να γίνει ένα κάποιο ξεκαθάρισμα μεταξύ «προεδρικών» και λοιπών εσωκομματικών στρατοπέδων.

Λέγεται ότι τα λοιπά στρατόπεδα είναι πλέον, αφενός, μία άτυπη συμμαχία Γερουλάνου – Δούκα – Κατρίνη και, αφετέρου, εκείνο του Μανώλη Χριστοδουλάκη, που φαίνεται ότι έχει αποφασίσει να διεκδικήσει την αναβάθμισή του ως εσωτερικού πόλου.

Από τα μέχρι στιγμής παραλειπόμενα πάντως, είναι η άρνηση του Σωκράτη Φάμελλου να συμμετάσχει αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ σε ένα από τα θεματικά τραπέζια του συνεδρίου, με αντικείμενο συζήτησης τις δυνατότητες προγραμματικού διαλόγου μεταξύ των δύο κομμάτων. Σχετική πρόσκληση είχε απευθύνει ο Ανδρουλάκης και η άρνηση του Φάμελλου προφανώς και εξηγείται, αφού στην πραγματικότητα και εκείνος περιμένει τον Τσίπρα…