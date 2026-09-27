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Ελληνικό ΥΠΕΞ και Γκιλφόιλ εκφράζουν τη θλίψη τους για τον θάνατο των Αμερικανών πολιτών στην Πλάκα
Ειδήσεις
11:15 - 27 Σεπ 2026

Ελληνικό ΥΠΕΞ και Γκιλφόιλ εκφράζουν τη θλίψη τους για τον θάνατο των Αμερικανών πολιτών στην Πλάκα

Reporter.gr Newsroom
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Το ελληνικό ΥΠΕΞ και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, εξέφρασαν τη βαθιά τους θλίψη για τον θάνατο έξι ανθρώπων στο τραγικό δυστύχημα στο κέντρο της Αθήνας. Μεταξύ των θυμάτων ήταν τέσσερις Αμερικανοί πολίτες, ένας Βρετανός και μία Ελληνίδα.

ΥΠΕΞ: Εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη του για τους έξι νεκρούς στο δυστύχημα στην Πλάκα

Τη βαθύτατη θλίψη του για τον θάνατο έξι ανθρώπων στο τραγικό δυστύχημα στην Αθήνα εξέφρασε το Υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτησή του.

Από το δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους τέσσερις Αμερικανοί πολίτες, ένας Βρετανός και μία Ελληνίδα.

«Εκφράζουμε τη βαθύτατη θλίψη μας για την τραγική απώλεια έξι ανθρώπων στο δυστύχημα στην Αθήνα», αναφέρει το ΥΠΕΞ, εκφράζοντας τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων.

{https://x.com/GreeceMFA/status/2104080081664749857}

Γκίλφοϊλ: Βαθιά θλίψη για τον θάνατο τεσσάρων Αμερικανών

Βαθιά θλίψη για τον θάνατο τεσσάρων Αμερικανών πολιτών από τη χθεσινή έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας εξέφρασε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, σημειώνοντας παράλληλα ότι η αμερικανική πρεσβεία παρέχει προξενική συνδρομή και υποστήριξη στις οικογένειες των θυμάτων.

«Οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι με τις οικογένειες και τους οικείους όσων έχασαν τη ζωή τους και τραυματίστηκαν σε αυτό το φρικτό περιστατικό. Οι καρδιές μας είναι μαζί τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», ανέφερε στην ανάρτησή της.

Η Αμερικανίδα πρέσβης εξέφρασε επίσης τη βαθιά ευγνωμοσύνη της προς τους Έλληνες διασώστες και τα στελέχη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, οι οποίοι, όπως σημείωσε, εργάστηκαν ακούραστα στο σημείο.

«Η αμερικανική πρεσβεία παρέχει προξενική συνδρομή και υποστήριξη στις οικογένειες των θυμάτων», πρόσθεσε.

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