Ιράν: «Κόκκινη γραμμή» στα Στενά του Ορμούζ – Επιμένει στη διπλωματική οδό με ΗΠΑ η Τεχεράνη

Νέα προειδοποίηση προς τα εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ απηύθυνε η ιρανική αρχή που έχει αναλάβει τη διαχείριση της θαλάσσιας οδού, εν μέσω της συνεχιζόμενης έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες και του περιορισμού της ναυσιπλοΐας στην περιοχή. Παράλληλα επιμένει στην διπλωματική οδό ως την μόνη λύση παρά την απόρριψη του ειρηνευτικού σχεδίου από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η Αρχή του Στενού του Περσικού Κόλπου (ΑΣΠΚ) προειδοποίησε ότι τα πλοία που ακολουθούν, κατά την ιρανική πλευρά, «παράνομες» διαδρομές ενδέχεται να αντιμετωπίσουν συνέπειες.

Σε ανακοίνωσή της μέσω X, τις πρώτες πρωινές ώρες, η Αρχή ανέφερε ότι τέτοιες ενέργειες δημιουργούν κίνδυνο οικονομικών απωλειών, αλλά και απώλειας ανθρώπινων ζωών για το πλοίο, τον πλοιοκτήτη, τον πλοίαρχο και το πλήρωμα.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι μπορεί να επιβληθούν περιορισμοί στις μελλοντικές διελεύσεις των συγκεκριμένων πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.

Η ιρανική πλευρά κάλεσε τις ναυτιλιακές εταιρείες να αποτρέπουν αντίστοιχες «παραβιάσεις», προειδοποιώντας ότι όσοι εμπλέκονται σε τέτοιες ενέργειες ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με μέτρα σε μελλοντικό χρόνο.

Η Τεχεράνη επιμένει στη διπλωματική οδό

Η προειδοποίηση της ιρανικής αρχής έρχεται την ώρα που η Τεχεράνη δηλώνει ότι εξακολουθεί να θεωρεί τη διπλωματία τη μόνη διέξοδο από τη σύγκρουση με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί υποστήριξε ότι το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ συνδέεται με την ικανοποίηση συγκεκριμένων όρων που έχει θέσει η χώρα.

«Οι όροι μας είναι σαφείς και οποιαδήποτε κίνηση προς το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ εξαρτάται από την εκπλήρωση αυτών των όρων», ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας ότι μόνο μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων μπορεί να οδηγήσει σε έξοδο από το αδιέξοδο.

Το Ιράν είχε παρουσιάσει την περασμένη εβδομάδα πρόταση ειρήνης στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, υποστηρίζοντας ότι το σχέδιο είχε μεταβιβαστεί στην αμερικανική πλευρά μέσω διαμεσολαβητών από το Κατάρ.

Τραμπ: «Απέρριψα την πρόταση»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι απέρριψε την ιρανική πρόταση, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη επιδιώκει συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ υπό την πίεση των εξελίξεων.

«Θέλουν να κάνουν συμφωνία για να ανοίξουν αμέσως τα Στενά του Ορμούζ, επειδή χάνουν πολύ άσχημα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Αραγτσί, οι διαμεσολαβητές που συμμετέχουν στις επαφές μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ δεν έχουν μεταφέρει επισήμως στην Τεχεράνη την αμερικανική απόρριψη.

«Περιμένουμε από τους διαμεσολαβητές να μας μεταφέρουν τις οριστικές θέσεις και από αυτές θα εξαρτηθεί η απόφασή μας», ανέφερε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών.

Πίεση μέσω οικονομικών μέτρων

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει οικονομικό αποκλεισμό στο Ιράν, επιδιώκοντας να ασκήσουν πίεση στην Τεχεράνη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Οι επιθέσεις έχουν περιορίσει σημαντικά τη ναυσιπλοΐα στη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό, ενώ ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι οι ΗΠΑ ελέγχουν τα Στενά.

Η Wall Street Journal μετέδωσε πρώτη την πληροφορία ότι ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε την ιρανική πρόταση, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους που δεν κατονομάζονται.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τραμπ εμφανίζεται επιφυλακτικός ως προς το κατά πόσο το Ιράν θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του και φέρεται να έχει ενημερώσει συνεργάτες του ότι θεωρεί πιθανή την επανάληψη των βομβαρδισμών μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο.

Επαφές και με τη Σαουδική Αραβία

Την ίδια ώρα, Αμερικανοί και Ιρανοί έχουν πραγματοποιήσει επαφές μέσω διαμεσολαβητών, με Αμερικανό αξιωματούχο να χαρακτηρίζει νωρίτερα τις συνομιλίες «θετικές και εποικοδομητικές».

Παράλληλα, η Τεχεράνη έχει έρθει σε επαφή και με τη Σαουδική Αραβία, παρά τον ανταγωνισμό μεταξύ των δύο περιφερειακών δυνάμεων, με αντικείμενο την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ.