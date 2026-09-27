Μητσοτάκης: Από την AI και το κόστος ενέργειας έως τον εξωδικαστικό και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις

Στην αντιμετώπιση του κόστους ζωής, στις διεθνείς εξελίξεις, στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και σε μια σειρά παρεμβάσεων στο εσωτερικό της χώρας αναφέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σημερινή (27/9) Κυριακάτικη ανάρτησή του για την εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου.

Ο πρωθυπουργός, κάνοντας αναφορά στην πρόσφατη επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη και το Σαν Φρανσίσκο, σημειώνει ότι το διεθνές περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αυξημένη αβεβαιότητα, λόγω των πολέμων, των γεωπολιτικών ανακατατάξεων, των πιέσεων στην ενέργεια και τη μετανάστευση, αλλά και της ταχύτατης ανάπτυξης νέων τεχνολογιών.

Όπως αναφέρει, οι εξελίξεις αυτές επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια, την οικονομία, το ενεργειακό κόστος, την απασχόληση και τις ευκαιρίες των νέων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη η Ελλάδα να συμμετέχει ενεργά στις διεθνείς συζητήσεις, με συμμαχίες, σαφείς θέσεις και συγκεκριμένο σχεδιασμό.

Η Ελλάδα στον ΟΗΕ και οι σχέσεις με την Τουρκία

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην παρουσία της Ελλάδας στον ΟΗΕ, επισημαίνοντας ότι η χώρα, ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας του τον Οκτώβριο, δίνει έμφαση στο Διεθνές Δίκαιο, την πολυμέρεια και τον διάλογο.

Σε ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο κ. Μητσοτάκης επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαία η διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας και ο διάλογος στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας.

Παράλληλα, σημειώνει ότι το Διεθνές Δίκαιο αποτελεί, όπως υποστήριξε και στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, το θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της ελληνοτουρκικής διαφοράς, προσθέτοντας ότι ο διάλογος δεν μπορεί να συνδυάζεται με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα.

Έμφαση στο κόστος ζωής

Αναφερόμενος στις επαφές του με επενδυτές στη Νέα Υόρκη, ο πρωθυπουργός σημειώνει ότι συναντήθηκε με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές με έκθεση στην Ελλάδα και στις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις, με συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια άνω των 4,5 τρισ. δολαρίων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η δημοσιονομική πολιτική και η αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους παραμένουν προτεραιότητες. Παράλληλα, όμως, θέτει ως άμεση κυβερνητική προτεραιότητα την αντιμετώπιση του κόστους ζωής, με αιχμή το ενεργειακό κόστος και ειδικότερα το πετρέλαιο θέρμανσης.

Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, αναφέρεται επίσης στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος μέσω νέων φορολογικών ελαφρύνσεων και υψηλότερων μέσων ονομαστικών μισθών.

Η τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο

Μεγάλο μέρος της ανάρτησης αφιερώνει ο πρωθυπουργός στην τεχνητή νοημοσύνη, μετά και τις επαφές του στο Σαν Φρανσίσκο.

Ο κ. Μητσοτάκης υποστηρίζει ότι η AI θα επηρεάσει καθοριστικά το μέλλον και συγκρίνει τις προκλήσεις που δημιουργεί με εκείνες που είχε προκαλέσει στο παρελθόν η ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας.

Κατά την άποψή του, η ταχύτητα ανάπτυξης της τεχνολογίας καθιστά αναγκαία την ύπαρξη κανόνων, θεσμών, εποπτείας και διεθνούς συνεργασίας. Όπως επισημαίνει, η αυτορρύθμιση δεν αρκεί, ενώ στόχος θα πρέπει να είναι η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης χωρίς να υπονομεύονται η ασφάλεια και η λογοδοσία.

Για την Ελλάδα, θέτει ως ζητούμενο την αξιοποίηση της AI στην οικονομία, τη δημόσια διοίκηση, την υγεία και την παραγωγικότητα, με παράλληλη διασφάλιση κανόνων και ελέγχων.

Επιστροφή ενοικίου και αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό

Στο εσωτερικό, ο πρωθυπουργός αναφέρεται στην έναρξη της καταβολής της διπλής επιστροφής ενοικίου στους εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια, με αναδρομική εφαρμογή από το φορολογικό έτος 2024.

Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι έως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου οι δικαιούχοι επιστροφής ενοικίου μπορούν να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις στο Ε1.

Αναφορά γίνεται και στη νέα δυνατότητα που παρέχει ο εξωδικαστικός μηχανισμός, επιτρέποντας στον οφειλέτη να ζητήσει ξεχωριστή ρύθμιση για την κύρια κατοικία του, συναινώντας στη ρευστοποίηση άλλων ακινήτων που διαθέτει.

Ο πρωθυπουργός υποστηρίζει ότι η αλλαγή μπορεί να οδηγήσει, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, σε χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις, μεγαλύτερη διαγραφή χρέους και ρυθμίσεις διάρκειας έως 35 έτη.

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Νέοι κλάδοι από τον Οκτώβριο

Στην επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας αναφέρεται επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι εκδόθηκε η σχετική διευκρινιστική εγκύκλιος.

Η πλήρης εφαρμογή στους νέους κλάδους θα γίνει σε δύο φάσεις. Από τις 12 Οκτωβρίου θα αφορά την ιδιωτική υγεία, τις τηλεπικοινωνίες, τα κομμωτήρια, τα κέντρα αισθητικής, τα καθαριστήρια και τις υπηρεσίες καθαρισμού.

Από τις 16 Νοεμβρίου θα ακολουθήσουν οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, η διαφήμιση, οι επισκευές, τα logistics, οι υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης και τα τυχερά παίγνια.

Με την επέκταση, περίπου 500.000 επιπλέον εργαζόμενοι θα ενταχθούν στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, με τον συνολικό αριθμό να διαμορφώνεται σε περίπου 2,5 εκατομμύρια.

Κίνητρα για εργασία και εγκατάσταση στην περιφέρεια

Τρεις πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της αποκέντρωσης παρουσιάζει ο πρωθυπουργός.

Η πρώτη αφορά νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν εργαζόμενους οι οποίοι διαμένουν σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές. Προβλέπεται εξ αποστάσεως εργασία και επιδότηση που θα καλύπτει το 90% του μισθολογικού και ασφαλιστικού κόστους για 12 μήνες.

Η δεύτερη αφορά τη δημιουργία ειδικότητας «Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων» στη ΔΥΠΑ στο Καρπενήσι, με 25 θέσεις για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027 και αμοιβή μαθητείας έως 588 ευρώ τον μήνα.

Η τρίτη σχετίζεται με το Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης, το οποίο επεκτείνεται σε επτά δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και στους Δήμους Σουλίου και Φιλιατών στη Θεσπρωτία. Η οικονομική ενίσχυση μπορεί να φτάσει έως τα 10.000 ευρώ για όσους επιλέξουν να εγκατασταθούν μόνιμα στις συγκεκριμένες περιοχές.

Τον Οκτώβριο αναμένεται, σύμφωνα με την ανάρτηση, να ανοίξει η πλατφόρμα αιτήσεων για τις Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς, Κιλκίς, Σερρών, Φλώρινας, Πέλλας, Δράμας, Κοζάνης και Γρεβενών.

Τουρισμός: Αύξηση εσόδων και Thessaly-Evros Pass

Θετικά είναι, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο πρωθυπουργός, τα δεδομένα για τον τουρισμό.

Κατά το πρώτο επτάμηνο του 2026, τα τουριστικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 12% σε σχέση με πέρυσι και ανήλθαν σε 13,5 δισ. ευρώ, ενώ οι ξένοι επισκέπτες αυξήθηκαν κατά 8,6%.

Παράλληλα, τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα για το Thessaly-Evros Pass 2026. Προβλέπονται 7.500 ψηφιακές κάρτες αξίας 200 ευρώ για επιλεγμένους προορισμούς της Θεσσαλίας και 1.400 κάρτες των 250 ευρώ για επιλεγμένους προορισμούς του Έβρου.

Ψηφιακά και οι διορθώσεις στο Κτηματολόγιο

Στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του Κτηματολογίου αναφέρεται επίσης ο πρωθυπουργός.

Μέσω της πλατφόρμας metavoles.ktimatologio.gr μπορούν πλέον να υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στις περιπτώσεις που καλύπτονται από την υπηρεσία, αιτήσεις για διορθώσεις ορίων, εμβαδού και άλλων γεωμετρικών στοιχείων.

Πρόκειται, όπως σημειώνει, για την τελευταία διαδικασία του Ελληνικού Κτηματολογίου που απαιτούσε φυσική παρουσία. Οι πολίτες μπορούν πλέον να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να παρακολουθούν την εξέλιξη της υπόθεσής τους, όπου προβλέπεται.

Θερμοπύλες: Κλείνει η δομή φιλοξενίας

Στο μεταναστευτικό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοινώνει ότι η δομή φιλοξενίας αιτούντων άσυλο στις Θερμοπύλες παύει να λειτουργεί, καθώς δεν φιλοξενεί πλέον κανέναν και σύντομα ο χώρος αναμένεται να αποδοθεί στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται, οι μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές το 2026 είναι μειωμένες κατά περίπου 34% σε σχέση με το 2025.

Παράλληλα, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 οι αναγκαστικές επιστροφές και απελάσεις προς τις χώρες προέλευσης αυξήθηκαν έως και 40% σε σχέση με πέρυσι, ενώ το ποσοστό αναγνώρισης ασύλου το πρώτο οκτάμηνο του έτους ανήλθε στο 37%, έναντι 72% το 2024 και 58% το 2025.

Επιστρέφουν στην Ελλάδα 15 αρχαιότητες από τις ΗΠΑ

Η ανάρτηση ολοκληρώνεται με αναφορά στον επαναπατρισμό 15 αρχαιοτήτων που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από την Ελλάδα και επιστρέφουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ορισμένες από τις αρχαιότητες πρόκειται να τοποθετηθούν δίπλα σε ευρήματα από την ίδια ανασκαφή στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.

Με τις νέες επιστροφές, ο αριθμός των αρχαιοτήτων που έχουν επαναπατριστεί από το 2022, κατόπιν αποφάσεων της Εισαγγελίας του Μανχάταν, ανέρχεται πλέον σε 179.

Ο πρωθυπουργός κάνει ιδιαίτερη αναφορά στη συμβολή του υπουργείου Πολιτισμού και όλων όσοι συμμετείχαν στις διαδικασίες επαναπατρισμού.

Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς, η είσοδος σήμερα, Κυριακή, στους δημόσιους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που διαχειρίζεται το υπουργείο Πολιτισμού είναι ελεύθερη.