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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό: Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
10:59 - 27 Σεπ 2026

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό: Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Reporter.gr Newsroom
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Συνεχίζονται οι εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη Γραμμή 3 του Μετρό της Αθήνας, στο τμήμα μεταξύ των σταθμών «Ελαιώνας» και «Μοναστηράκι». Για την απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών, κατά τις νυχτερινές ώρες θα ισχύουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Ειδικότερα, από σήμερα Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου έως και την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου και από την Κυριακή 4 έως και την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, οι σταθμοί «Ελαιώνας», «Κεραμεικός» και «Μοναστηράκι» θα κλείνουν στις 21:40 το βράδυ, 2μιση ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας.

Η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 3 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών «Δημοτικό Θέατρο - Αιγάλεω» και «Σύνταγμα - Δ. Πλακεντίας - Αεροδρόμιο».

Οι τελευταίοι συρμοί, πριν από το κλείσιμο των σταθμών, θα αναχωρούν:

από ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:20,

από ΑΙΓΑΛΕΩ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:34,

από ΕΛΑΙΩΝΑ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:36,

από ΚΕΡΑΜΕΙΚΟ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:39,

από ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:41,

από Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:30,

από ΣΥΝΤΑΓΜΑ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:49,

από ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:51,

από ΚΕΡΑΜΕΙΚΟ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:53,

από ΕΛΑΙΩΝΑ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:56.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ/ΑΠΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ:

Τελευταίοι συρμοί:

από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 21:06 και

από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:10.

Μετά την έναρξη των τεχνικών εργασιών στις 21:40, οι συρμοί με κατεύθυνση το Αεροδρόμιο θα αναχωρούν από τον σταθμό Σύνταγμα και οι συρμοί που αναχωρούν από το Αεροδρόμιο θα τερματίζουν το δρομολόγιό τους στον σταθμό Σύνταγμα. Αναλυτικά:

Αναχωρήσεις από Σύνταγμα προς Αεροδρόμιο στις 22:02, 22:38 και 23:14 από Αεροδρόμιο προς Σύνταγμα στις 21:46, 22:22, 22:58 και 23:34.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί (για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 ως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό) την προσωρινή λεωφορειακή Γραμμή Χ24 «Στ. Μετρό Σύνταγμα - Στ. Μετρό Αιγάλεω», η οποία θα περνάει από όλους τους κλειστούς σταθμούς και θα συνδέει τον Σταθμό Αιγάλεω με τον σταθμό Σύνταγμα. Η γραμμή θα πραγματοποιεί τις εξής στάσεις:

Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Σύνταγμα- Στ. Μετρό Αιγάλεω:

«ΣΤ. ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Βασιλίσσης Αμαλίας με όνομα ΣΥΝΤΑΓΜΑ), «ΣΤ. ΟΜΟΝΟΙΑ» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Πανεπιστημίου με όνομα ΟΜΟΝΟΙΑ), «ΣΤ.ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΠΡΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Ερμού), «ΣΤ. ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ» (υπάρχουσα στάση επί της Ιερά Οδού με όνομα ΣΙΔΕΡΑ), «ΣΤ.ΕΛΑΙΩΝΑΣ» (υπάρχουσα στάση επί της Ιεράς Οδού με όνομα ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΔΗΜΟΥ), «ΣΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ» (υπάρχουσα στάση επί της Ιεράς Οδού με όνομα ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ).

Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Αιγάλεω - Στ. Μετρό Σύνταγμα:

«ΣΤ.ΑΙΓΑΛΕΩ» (προσωρινή στάση επί της οδού Δημαρχείου, με όνομα ΣΤ.ΑΙΓΑΛΕΩ), «ΣΤ.ΕΛΑΙΩΝΑΣ» (υπάρχουσα στάση επί της Ιεράς Οδού με όνομα ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ), «ΣΤ. ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ» (υπάρχουσα στάση επί της Ιερά Οδού με όνομα ΣΙΔΕΡΑ), «ΣΤ.ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (προσωρινή στάση, επί της οδού Ερμού), «ΣΤ. ΟΜΟΝΟΙΑ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Σταδίου με όνομα ΟΜΟΝΟΙΑ), «ΣΤ. ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Βασιλίσσης Αμαλίας με όνομα ΣΥΝΤΑΓΜΑ).

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