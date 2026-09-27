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Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι το δικαιούνται τον Νοέμβριο – Τι αλλάζει στα κριτήρια
Ειδήσεις
10:24 - 27 Σεπ 2026

Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι το δικαιούνται τον Νοέμβριο – Τι αλλάζει στα κριτήρια

Reporter.gr Newsroom
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Έως το τέλος Νοεμβρίου 2026 αναμένεται να καταβληθεί η οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ στους δικαιούχους συνταξιούχους, με το νέο πλαίσιο να προβλέπει σημαντικές αλλαγές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Βασική διαφοροποίηση αποτελεί η κατάργηση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. Για την καταβολή της ενίσχυσης, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται πλέον κυρίως στην ηλικία του δικαιούχου και στον χρόνο απονομής της σύνταξης.

Τα κριτήρια για την ενίσχυση των 400 ευρώ

Για να ενταχθεί ένας συνταξιούχος στην πληρωμή του Νοεμβρίου 2026 θα πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Πρώτον, οι συνταξιούχοι γήρατος, καθώς και όσοι λαμβάνουν διπλή σύνταξη, θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους.

Δεύτερον, για τους συνταξιούχους λόγω θανάτου που λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη χηρείας, το ηλικιακό όριο διαμορφώνεται στα 60 έτη.

Σημαντικό είναι ότι το αντίστοιχο ηλικιακό όριο θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί έως τον Δεκέμβριο του 2025, προκειμένου να προκύπτει δικαίωμα για την ενίσχυση που θα καταβληθεί τον Νοέμβριο του 2026.

Τρίτον, προβλέπεται ειδική περίπτωση για τους νέους συνταξιούχους. Όσοι είχαν συμπληρώσει το απαιτούμενο ηλικιακό όριο μέσα στο 2025, αλλά συνταξιοδοτήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2026, μπορούν να λάβουν την ενίσχυση, εφόσον έχει εκδοθεί η οριστική σύνταξή τους και αυτή καταβάλλεται τον Σεπτέμβριο του 2026.

Καταργούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές στο νέο καθεστώς αφορά την κατάργηση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.

Με το προηγούμενο πλαίσιο, η ενίσχυση μπορούσε να αποκλειστεί λόγω υπέρβασης συγκεκριμένων ορίων. Ειδικότερα, τα εισοδηματικά όρια ανέρχονταν σε 25.000 ευρώ για τους μεμονωμένους συνταξιούχους και σε 35.000 ευρώ για τα ζευγάρια.

Παράλληλα, υπήρχαν περιουσιακά όρια ύψους 300.000 ευρώ και 400.000 ευρώ αντίστοιχα.

Τα συγκεκριμένα όρια δεν θα εφαρμόζονται πλέον. Επομένως, εφόσον πληρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις, ένας συνταξιούχος μπορεί να δικαιούται την ενίσχυση ανεξάρτητα από το ύψος του εισοδήματος ή της περιουσίας του.

Πώς ένα ζευγάρι μπορεί να λάβει συνολικά 800 ευρώ

Η κατάργηση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων μπορεί να διευρύνει τον αριθμό των νοικοκυριών που δικαιούνται την ενίσχυση.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ένα ζευγάρι συνταξιούχων άνω των 65 ετών, με συνολικό ετήσιο εισόδημα 35.800 ευρώ. Με βάση το προηγούμενο εισοδηματικό όριο, το συγκεκριμένο ζευγάρι θα έμενε εκτός της ενίσχυσης.

Με το νέο καθεστώς, εφόσον και οι δύο σύζυγοι πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις, μπορούν να λάβουν από 400 ευρώ ο καθένας, δηλαδή συνολικά 800 ευρώ.

Αντίστοιχα, συνταξιούχος άνω των 65 ετών με ετήσιο εισόδημα 26.640 ευρώ, ο οποίος με το προηγούμενο καθεστώς θα ξεπερνούσε το προβλεπόμενο όριο, μπορεί πλέον να δικαιούται την ενίσχυση, εφόσον πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις.

Πότε αναμένεται η πληρωμή

Η οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ αναμένεται να καταβληθεί έως το τέλος Νοεμβρίου 2026. Η πληρωμή εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί κατά την εβδομάδα από τις 23 έως τις 27 Νοεμβρίου.

Το ποσό προβλέπεται να είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο.

Αντίθετα, όσοι συμπληρώνουν το απαιτούμενο ηλικιακό όριο των 65 ή των 60 ετών κατά τη διάρκεια του 2026 δεν θα περιληφθούν στην πληρωμή του φετινού Νοεμβρίου. Για τους συγκεκριμένους δικαιούχους η καταβολή μεταφέρεται στον Νοέμβριο του 2027.

Αντίστοιχα, όσοι συμπληρώσουν το προβλεπόμενο ηλικιακό όριο μέσα στο 2027 θα ενταχθούν στην πληρωμή του Νοεμβρίου 2028.

Οι άλλες κατηγορίες δικαιούχων

Η οικονομική ενίσχυση δεν αφορά μόνο τους συνταξιούχους. Προβλέπεται επίσης να καταβληθεί σε περίπου 300.000 δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων, καθώς και σε ανασφάλιστους υπερήλικες του ΟΠΕΚΑ.

Για τις συγκεκριμένες κατηγορίες δεν προβλέπεται η εφαρμογή ηλικιακών, εισοδηματικών ή περιουσιακών κριτηρίων.

Έτσι, το νέο πλαίσιο διευρύνει την περίμετρο των δικαιούχων, με βασική αλλαγή για τους συνταξιούχους την αποσύνδεση της ενίσχυσης από το ύψος του εισοδήματος και της περιουσίας και τη μεγαλύτερη έμφαση στην ηλικία και στον χρόνο απονομής της σύνταξης.

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