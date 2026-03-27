Μας απειλεί το Ιράν; Το ξέρει η Κεφαλογιάννη;

Το πώς θα επηρεάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κάθε χώρα του πλανήτη και πώς, είναι μία από τις ερωτήσεις που δύσκολα μπορούν να απαντηθούν.

Και όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι βεβαιότητες αυτήν την στιγμή είναι μάλλον άκυρες και άχρηστες. Μπορεί να διαφωνεί με αυτά η υπουργός Τουρισμού Ολγα Κεφαλογιάννη, που δεν ανησυχεί για τον τουρισμό, επηρεασμένη ίσως και από τις ευχές της ιρανικής πρεσβείας στην Αθήνα για την εθνική επέτειο της 25ς Μαρτίου, που αναρτήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα.

{https://x.com/IRANinGREECE/status/2036827739974447260?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2036827739974447260%7Ctwgr%5E2eccf298531c2e850e6ca60b836b383645133806%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.protagon.gr%2Fepikairotita%2Foi-moulades-katigoroun-tin-ellada-den-eiste-oudeteroi-voithate-to-israil-44343337814}

Ισως όμως να μην είχε υπόψη της μία άλλη ανάρτηση, ταυτόχρονη, του ιρανικού ειδησεογραφικού πρακτορείου Fars, το οποίο αναμετέδωσε ανάρτηση ιδιώτη, στην οποία αναφερόταν (στα φαρσί): «Η χώρα Αζερμπαϊτζάν συνεχίζει στον δρόμο της προδοσίας προς το Ιράν και σε όλες τις μουσουλμανικές χώρες· το Αζερμπαϊτζάν και η Ελλάδα, οι δύο κύριες προμηθεύτριες των γενικών αναγκών των σιωνιστών. Με την αύξηση της ψυχολογικής αναστάτωσης εντός του καθεστώτος (σ.σ. κυβέρνηση του Ισραήλ) λόγω των χτυπημάτων των ιρανικών πυραύλων, το ζήτημα της προμήθειας αγαθών έχει γίνει κυρίαρχη προτεραιότητα. Τα περισσότερα από αυτά τα αγαθά εισάγονται από τις δύο χώρες, το Αζερμπαϊτζάν και την Ελλάδα, στα κατεχόμενα εδάφη (σ.σ. το Ισραήλ) και στην πραγματικότητα αποτελούν τον ζωτικό αγωγό του καθεστώτος»…

Η πρεσβεία στην Αθήνα πάντως δεν συμμερίζεται την ανάρτηση και ανέφερε σε ανακοίνωσή της, μεταξύ άλλων: «Οι αναφορές σε μεμονωμένες και προσωπικές αναρτήσεις, που στερούνται αξιόπιστης και επαληθεύσιμης τεκμηρίωσης και επιχειρούν μεροληπτικά, μέσω αόριστων παραπομπών, να παρουσιάσουν μια διαστρεβλωμένη εικόνα της πραγματικότητας, δεν αντανακλούν τις επίσημες θέσεις της Τεχεράνης. Καλούμε τα μέσα ενημέρωσης να επιδεικνύουν υπευθυνότητα και ακρίβεια, αποφεύγοντας την αναπαραγωγή ανεπιβεβαίωτων ισχυρισμών που δεν συμβάλλουν στη σταθερότητα και την αμοιβαία κατανόηση». Ωστόσο, για όση αξία έχει, αυτά λέγονται στην Αθήνα...